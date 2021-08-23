妮歌潔曼封花園街拍攝　檔販：阻住做生意！

奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）日前從澳洲悉尼獲豁免檢疫入境本港工作，惹來外間質疑，今日（23日）妮歌繼續為新劇《Expats》開工。

今日傍晚5時許，妮歌的劇組封鎖旺角花園街的中間路段，並設置拍攝場境，估計會先在該處拍攝室外景，稍後或改到旺角行人天橋拍攝；劇組人員亦於水務署辦公室舊址，搭起大型帳篷，疑是用作擺放物資等。

攝製隊在下午已經抵達花園街視察環境及Set機打燈準備，將花園街中間一大截攤檔圍封拍攝，外圍拉起膠帶，而街頭街尾仍可讓市民行走，不過每個攤檔之間都有工作人員把守，不讓路人走入拍攝現場。現場起用了大量臨時演員，而事前工作人員也為攤檔添加布置，除了基本攤檔物品買賣，還加了很多中國元素如燈籠、雀籠、中式風車、新年揮春等。妮歌未現身前，攝製隊搵了個身形高挑的金髮女子做妮歌的替身試位。

到了晚上8時，妮歌現身旺角花園街拍攝，妮歌穿上黑衫，身邊有小朋友，她裝作行街睇攤檔，露出驚嘆表情。而現場更設有一個白色帳篷，是工作人員特別為妮歌而設，內有一部冷氣機及一張寫上她名字的櫈。

因為封街的關係，有檔販曾與工作人員發生少少爭拗說：「你哋封咗條路阻住做生意喎。」但工作人員強調沒有封街，兩邊都行得，檔販曾揚言要報警，但最終都不了了之。