爭做港姐決賽司儀　周嘉洛吳偉豪打定輸數

無綫力捧的四位小生周嘉洛、吳偉豪、黃庭鋒及丁子朗，昨晚（22日）為港姐準決賽擔任司儀，他們事前獲無綫副總經理曾志偉及「大師兄」錢嘉樂提點，故表現相當出色，令整個Show添不少生氣。

周嘉洛接受東網訪問，問到覺得自己表現如何？他謙稱：「我覺得自己表現一般，我始終唔係上大場面嘅材料，我嘅風格唔係咁啱做港姐司儀，下次會注意再做好啲，不過好開心，嘉樂哥又冇架子，成件事好開心、舒服，志偉哥又好着緊，事前畀咗好多意見我哋，大家都好想我哋可以發揮到。（將你啲緋聞擺上枱唔介意？）緋聞一早夾稿時已經夾咗，都係想搞吓氣氛，自己唔介意嘅，要澄清都澄清咗，都係搞啲娛樂性啫！」

而黃庭鋒受訪時說：「大家都做得好好，錢嘉樂嘅投入同埋事前準備，都畀咗好多意見我哋，特別係Opening，我哋練咗好多次，因為佢哋話開頭做得好之後，就會做得好順。」他坦言今次是首次於一廠做大騷司儀，覺得非常開心、享受。

至於口齒伶俐的丁子朗，表示做過多次大騷司儀，今次是最開心的一次，他說：「覺得自己合格嘅，仲有進步空間，之後真係只會揀我哋其中1位做之後嘅決賽司儀，我當然想做啦！公司每個大騷就似寶石咁，要儲齊，我只係欠港姐決賽，希望有機會做到啦！不過如果志偉哥見到我哋今次表現好，網開一面畀晒我哋4個一齊再做就好喇！」

而吳偉豪自評今次只得50分，他說：「都有啲㪐㩿，尤其Live Show有啲壓力，但成個流程都順嘅。（覺得決賽有冇機會做司儀？）我覺得都冇乜，因為庭鋒同子朗都好有經驗，做得好啲！」