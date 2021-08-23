美女闖宿舍　快感滿瀉

住過宿舍嘅朋友話，好處係自由度大，唔受束縛，但係冇伴侶陪伴就倍覺枯燥同寂寞。AV業界資深人士神仙乙就表示，日本AV嘅男子寮系列作品就正係反映呢個情況，不過當中嘅男住客就幸福得多，因為會有美女闖入宿舍提供快感！

無性不歡

喺Moddyz出品嘅《宿舍對面的房間是我嚮往的巨乳老師》中，後生仔大雄住喺學校宿舍入面，有一日，佢見到對面單位嘅住客，原來正係佢愛慕已久嘅女教師辻井穗乃果，於是成日偷窺對方嘅一舉一動，點知畀穗乃果發現，正當大雄擔心被責備之際，穗乃果已經殺到入宿舍搵佢，不過唔係搵佢算帳，而係拉大雄上床激戰！原來穗乃果本身係無性不歡，見到大雄年輕力壯，梗係要好好滿足自己啦，一於大戰幾個回合至罷休！

自投羅網

喺Moodyz推出嘅《我是宿舍裏唯一的男人》入面，男主角涼介一直搵唔到適合嘅地方住，後來終於畀佢搵到間宿舍，而且仲要係女子宿舍嚟添！不過涼介開心得太早喇，因為宿舍嘅靚女管理人木下日葵，為免佢會對其他女住客有不軌意圖，於是每日都會搵機會強迫佢洩射，有時用口，有時用手，有時會埋牙交歡，令涼介消耗體力，唔會再有多餘精力去搞其他女仔！不過，其實似係葵妹為滿足自己嘅慾望多啲，涼介今次真係好似綿羊誤闖狼穴一樣自投羅網！

低胸色誘

NEXT推出嘅《課長的妻子用緊身連衣裙挑逗》，講述城山若菜同擔任課長嘅老公住喺公司宿舍，雖然老公成日都顧住返工冇咩時間陪佢，但係若菜每日都唔會覺得悶，因為佢平時會着住低胸緊衣裝喺宿舍四周扮掃地、倒垃圾，目的就係色誘其他住宿舍嘅男員工，發現目標之後就會主動登門造訪，引誘到對方上床激戰！如果佢發覺對方嘅雄風強勁，就會日日搵上門交歡，若然拒絕的話，若菜就會威脅對方，話會搞到佢份工都冇埋，咁對方惟有乖乖就範喇！

簡評

每個人都想得到別人嘅關愛，特別係單身男人，今次推介畀大家嘅男子寮系列，正係講述單身男人有幸遇到美女慰藉嘅幸福故事。喺3部作品中，本仙最鍾意辻井穗乃果主演嘅《宿舍對面的房間是我嚮往的巨乳老師》，因為穗乃果又綺麗又好波，直情係J奶乳神Julia嘅翻版，仲有演出夠淫夠放，勾引男人時媚態十足，埋牙又夠晒搶韁，飢渴癡女風格夠晒突出！