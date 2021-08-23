揭開真面目！孫慧雪使出「鬧人」真功夫

藝人孫慧雪日前為處女電影取景，同場還有「家姐」白雲及「爸爸」黃文標，拍攝離別兼嗌交戲份，雪雪笑言第二日開工就有「激烈」場口，要喪鬧黃文標極為不孝：「因為劇情講到爸爸有腦退化，家姐一家三口又移民走咗，得番我照顧爸爸，同時又要返工，壓力好大，好多問題產生，所以覺得爸爸唔聽話就鬧佢。」

誰知形象斯文大方的雪雪自爆鬧人有一「口」，拍起嗌交戲上來抵死笑說得心應手：「唔會唔識鬧人，我鬧我老公都好惡㗎！哈哈！可能大家少睇我呢面，我睇劇本嗰陣都諗係咪要拎我真實嘅一面出嚟。（要動武？）唔使，又未去到，係唔好意思衝口而出講難聽說話。」

背後故事藏「洋葱」

首次飾演腦退化病患的黃文標，背後故事藏「洋葱」，一切靈感來自於媽媽：「最初都好驚拿捏唔到，同導演傾過知道個角色腦退化症係初期，媽咪臨走前都有腦退化，成日將我同家姐個名撈亂，所以喺演嘅時候，將媽咪病況演出嚟。」又謂電影中有多場感人戲份，尤其是跟女兒之間的爭執。

雪雪亦有同感，坦言睇劇本時成日睇到鼻酸，順住角色情感去演就好自然入戲，不過可能晚晚刨劇本刨得太入迷，搞到生暗瘡，令她非常懊惱：「可能知我要演學生，就將我變得『青春』啲，哈哈！會食清啲，上鏡個狀態就會好啲。（老公見你校服Look有冇讚靚？）佢冇感覺，哈哈！其實佢知我好緊張，唔敢出聲、打電話騷擾我，平時靜靜喺屋企等我返，或者車我返工、放工，有時囝囝都會同車陪我。」並指為瞓身拍攝電影，狠心將成個月其他工作推掉，問到是否損失慘重？她大方說不緊要：「想個精神擺晒喺電影度，呢個月都係密集式拍攝，囝囝就放假先陪佢，佢好乖冇詐型。」