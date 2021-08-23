【爸爸患腦退化】白雲移民離港爆喊講再見

藝人白雲日前為新戲開工，因為飾演媽媽角色，故衣着方面都較為密實，收起「胸」器以白色T-Shirt上陣，拍攝一場離別戲時更使出眼淚攻勢，她形容是重頭喊戲：「因為跳拍，同妹妹（孫慧雪）、爸爸（黃文標）未拍其他感情戲就要爆喊講Bye Bye，先苦後甜，內心好內疚，爸爸開始腦退化嚴重，辛苦嗰刻我選擇移民，頭先最搞笑係慣咗做劇集，所以啲表情好豐富，睇番Playback覺得要收番少少好啲。」

諗清楚先生B

講到戲中有名高度差不多及肩的女兒，就連白雲都笑說首次拍戲有這麼高大的小朋友，更開玩笑話其實自己都生得出：「20幾歲生嘅話，個小朋友應該有咁大個，小學5年級已經咁高，真係好早發育。」有同老公計劃生B？她坦言是緣分，並自爆小時候有好多「血腥」記憶︰「因為『一孩政策』，細個見過好多長輩、親戚墮胎，6、7個月都要咁做，所以話畀自己聽，如果要小朋友一定要諗清楚，而如果真係有小朋友，就一定唔可以放棄。」又指因為自己是獨生女，由細到大都好羨慕其他人有兄弟姊妹可以互相照顧，希望將來會有最少2個小朋友，等雙方都有個伴。