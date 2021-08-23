Kagney Linn Karter　堅毅成就美夢

人生有時真係好似迷宮，往往唔知拐彎之後會遇到啲乜，而美國脫星Kagney Linn Karter，就有深刻嘅體會，事關佢入行前曾經歷過挫折，但投身四仔界後卻發展順利，更成功躋身天后行列，可謂吐氣揚眉。

跳艷舞出身

喺訪問中Kagney Linn Karter曾經講過，如果佢嘅性格唔係咁堅毅嘅話，絕對冇可能有今日嘅成就。喺美國德州哈里斯縣出生嘅佢，夢想係成為一位唱作歌手，為咗賺取到加州發展嘅生活費，高中畢業後喺一間餐廳做侍應，夜晚則喺脫衣舞俱樂部跳艷舞，更被評為最佳艷舞女郎。

2008年時佢終於儲夠錢，決定搬到加州發展歌唱事業，更獲得唱片公司試音嘅機會。不過當對方得悉佢曾跳艷舞後，便再冇同佢聯絡。陷入谷底嘅佢只好喺當地嘅脫衣舞俱樂部演出賺錢，卻意外地被成人模特兒事務所嘅星探發掘，憑迷人外形及火辣身材，好快業界冒起，更獲得著名四仔片廠Naughty America邀請演出四仔。佢坦言只係當兼職搵快錢，根本冇諗過銷量同喺四仔界發展。

吸金力強

結果佢嘅出道作《Naughty Office》不但獲得極佳銷量，更獲得幾部片約，2009年4月更憑住每日超過14萬嘅網上搜尋量，而被Hustler評為最多人喺網上搜尋嘅脫星。事實上，當時佢真係人氣超勁，除咗成為多本成人雜誌嘅封面女郎，更喺AVN、XBIZ、XRCO及RogReviews四個頒獎禮奪得「最佳新進脫星獎」，仲獲選入AVN名人堂嘅候選名單，佢只係出道一年多，就能夠獲得呢個成就，真係相當厲害！

除咗人氣勁爆之外，Kagney Linn Karter嘅吸金能力亦超強，事關佢不但獲Zero Tolerance簽下獨家演出合約，更頻頻跟情趣用品商推出限定情趣玩具，此外，佢又跟成人直播公司簽下艷舞演出合約，又以特別嘉賓身份喺多個成人展上登場，收入相當和味。一直對演藝事業有夢想嘅佢，亦經常喺綜藝及訪談節目亮相，有時仲會參與加演出電視劇及電影作，名副其實係天后級脫星呀！

Profile

出生日期：1987年3月28日

身高：163cm

三圍：34E-25-36

Kagney Linn Karter近年除咗喺主流媒體亮相外，偶然亦會喺社交網一展歌喉，話時話，佢嘅唱功又真係有番咁上下，大家有興趣可以Click入去聽聽。