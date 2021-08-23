恰番視后李佳芯！麥美恩入行10年恨做女一

藝人麥美恩（Mayanne）的「傻大姐」形象深入民心，她在熱播劇《智能愛人》中表現亮眼，飾演沒有人生目標、只有愛情的「古家儀」，直至Ali飾演的機械人「阿寶」出現後，幫忙她很多外，同時亦令她的缺點表露無遺，她說：「最醜惡、最Mean都發洩喺阿寶身上，教晒人最唔好嘅嘢畀阿寶，令佢學識妒忌、憎恨、自我中心。」對此她坦言大有難度：「呢個人去到好盡，好Mean好自私，我睇劇本時有少少唔舒服，都擔心觀眾未必接受到，但監製就話呢個角色之後會有反差，同埋係要去到咁盡，先有同阿寶咁紮實嘅姊妹關係。」

首次同Ali合作拍劇

今次是首次與Ali合作拍劇，但二人早在節目《學是學非》時已合作，Mayanne笑言今次角色對調：「今次恰得阿寶好緊要，同以前我係下靶位掉轉，唔慣呀！下靶位容易被人同情。」而今次又會乘機虐待「弟弟」陸永：「現場我哋加咗好多肢體語言，我捏佢、虐待佢、搣佢，排位時好開心，佢又會幫你諗埋對白點樣搞笑啲。」唯獨劇情就被「男友」陸浩明食住，她笑言二人太熟，拍感情戲要忍笑，笑謂最親密的場面，是對方錫她額頭已很夠。

被主持耽誤的演員

主持出身的Mayanne被封為新一代「搞笑綜藝女王」，近年就開始參與拍劇，今次角色戲份是最重，她笑言算是還了婆婆的心願，因對方很愛看無綫劇集。對於網民大讚她演技好，又指她是「被主持耽誤的演員」，她坦言：「冇耽誤嘅，我個起步係有啲唔同，但我冇浪費過我做主持嘅嘢，主持同演員係相輔相成，例如啲人話我背嘢好快，就係由做主持訓練返嚟。」2011年選港姐的她，今年是入行第10年，坦言希望有機會嘗試做女一，問到目標可會劍指視后？她說未有想太多，認為有好角色很重要：「好似今次角色唔係女一，但發揮都幾好。」

髮型：Kenneth Tung

場地：HEXA六公館