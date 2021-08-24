【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月十七甲辰火成日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：拜師、立約、交易

忌：出財、開倉、詞訟

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、3、4、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：處女座、水瓶座

白羊座

忙碌過後不要虧待自己，好好享受私人時間！

金牛座

沒必要小事化大，太過執着勢必破壞好心情。

雙子座

有兵來將擋的魄力，就算再忙碌也應付得來。

巨蟹座

有伴侶者應自律，不要跟異性朋友攬頭攬頸。

獅子座

領導能力強，易獲身邊人信任，黑色助開運。

處女座

跟大自然來個親密接觸，可度過愉快的一天。

天秤座

與人溝通切忌嬉皮笑臉，認真才會獲得尊重。

天蠍座

渴望脫單者不能等運到，該出手時就要主動。

人馬座

很多事要處理，未嘗不是好事，能者多勞嘛！

山羊座

人氣上升，有貴人主動幫忙，可帶來財運。

水瓶座

頭腦精明，能洞悉市場大勢，投資易獲利。

雙魚座

職場出現變動，宜靜觀其變，勿自亂陣腳。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）雞 健康弱

鼠

人緣不錯，能以身邊人的角度思考問題。

牛

擺出大義凜然的姿態說教，易惹人討厭。

虎

為同事着想，有商有量，合作才會長久。

兔

桃花旺，另一半主動示好，甜在心頭。

龍

認真工作，一絲不苟，有助建立好形象。

蛇

工作表現有進步，勞累感也大大減低。

馬

嫉妒心比較重，不願意承認同事的優秀。

羊

運勢反彈，只要抓住機遇，財源滾滾來。

猴

愛情運稍遜，隨意作出承諾將會有麻煩。

雞

健康響警號，偏食要戒，以免營養失衡。

狗

是日沖煞，運勢不過不失，要保重身體。

豬

事業運上升，容易在職場上建立威信。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

怕老婆的食指

十隻手指有長短，每隻手指都隱藏着很多人生密碼，今天為大家解構一下！

拇指是非常重要的，在現實生活中，讚美別人會舉起姆指，拇指多即是Like多，所以拇指必須硬淨有力度，如果較難抝向後面，代表一個人的意志力堅強，不易受人影響，但略嫌硬頸，不易聽從別人意見。拇指比較柔軟無力，做事心大心細，易受別人影響，意志力稍為薄弱，如果希望成功，必須為自己定下目標，並要有耐力、魄力地去完成。

拇指的第一節與第二節中間，有一個類似眼睛形狀的符號，這是佛心紋，完整無缺代表與宗教有緣，如果破爛或有斷口，則作別論。

食指代表一個人的權力與慾望，食指的長度，用中指去對比，食指尖在中指第一節的一半為之標準。食指過長，愛爭權奪勢，不喜歡受他人支配，野心較大，一生追求名利，而很多做管理及領導的，食指也較長。食指比較短的人，隨遇而安，沒有太大的抱負，對名利的追求，不太熱切，與世無爭，喜愛歸於平淡，安於現狀，所以成就不會太大。食指過短的男性，很多時會比較尊重配偶，對配偶千依百順，說話較陰柔客氣，不敢正面衝撞，屬於典型的「畏妻號」。