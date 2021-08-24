嚴重潔癖︱李冰冰出12萬月薪請工人　要求超高！

前台灣組合優客李林成員林志炫參加內地綜藝真人騷《披荊斬棘的哥哥》，因為怕喉嚨乾，所以傳出同趙文卓因為開冷氣嘅問題而起風波。其實又點只林志炫一個有特別嘅生活習慣，好似拍戲拍到去荷里活嘅內地金馬影后李冰冰，有傳佢有嚴重潔癖，如果傳聞係事實，真係唔係個個都頂得順。

話說冰冰對家務助理嘅要求超高，嚟見工先要通過面試，同埋要依足佢嘅標準去做，佢仲試過以超過12萬月薪請人，點知就reject過超過20個。好似洗菜咁簡單嘅事，有個女仔係試工時，一連洗足8次，啲菜葉近乎洗到爛咁滯，點知冰冰仲係皺住眉，將啲洗乾淨嘅菜，丟落垃圾箱，話嫌洗得唔夠乾淨。見工嗰個唔順氣，就請教佢應該點先算乾淨？冰冰就話冇戴手套，啲病菌會黐喺菜度，所以洗幾多次都係冇用，同埋啲菜洗乾淨後，要立即煮，否則長期暴露喺空氣，等如白洗。

除咗對食入口嘅食材要百分百衞生外，連家居都要近乎無菌，有傳有位朋友去冰冰屋企聚會，入門口時，冰冰要客人戴鞋套，見到張梳化想坐吓啫，佢又叫人唔好坐住，因為要鋪個衞生坐墊先，搞到個朋友超尷尬，所以啲圈中人話，一定係真朋友，先可以忍容到冰冰呢啲習慣。