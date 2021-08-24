東方日報C1：關楓馨靠父幹被批不公：會吸取教訓

港姐準決賽前晚告一段落，獲爸爸關禮傑幫拖表演的關楓馨，被指「搶Fo」兼對其他佳麗不公，她昨日解釋純粹想帶驚喜給觀眾，連聲否認「靠父蔭」，會吸取今次教訓。

《2021香港小姐競選》12強正式面世，一眾佳麗昨日見傳媒，衣飾比準決賽當晚更吸睛，惟梁菁琳因身體不適缺席。前晚關楓馨在才藝表演中與爸爸關禮傑「四手聯彈」，事後被網民批評對其他佳麗不公平，她昨日尷尬解釋：「爸爸唔係幫手，琴都係我自己彈嘅，之前有同其他佳麗討論過，決定畀少少驚喜觀眾啫！」又否認搵爸爸出手拉票：「我諗每個人嘅睇法都唔一樣，當然會有人鍾意，有人唔喜歡，我哋會吸取教訓，下次未必會咁。」賽後她與佳麗攬住喊，觀眾席上的關禮傑亦感動到眼濕濕。

至於憑口才100%KO對手的宋宛穎，偕陳聖瑜齊齊受訪，她謙稱：「之前真係冇諗過會咁，只知要喺最短時間內諗到一個大方得體嘅答案，好彩出嚟效果唔錯。」對於關楓馨父女檔上陣成話題，問會否效法對方，找曾奪澳門小姐亞軍的媽咪撐場，她笑說：「佢喺電視機前支持我，佢唔鍾意出鏡，希望總決賽可以現身支持吓啦！」

同樣未感遭不公平對待的陳聖瑜，一直是今屆大熱，她自覺在台上有少少緊張：「好彩最後都大步檻過。（好友梁允瑜對首輪被淘汰感不忿？）佢嘅表現好淡定同有自信，可能未去到答問環節就要走，令佢冇得發揮。（受負面新聞影響？）可能真係有，但佢知錯能改，應該畀機會佢。」

收視高收19.9點

對於安排關禮傑上台一事，港姐大會統籌經理何小慧說：「紅組表演係故事設計形式，女生夢見爸爸同自己一齊彈琴。（網民戥其他佳麗不值？）都係想大家（指記者）有啲嘢寫啫！」談及曾拍「粗口片」的梁允瑜認為賽制不適合她，何小慧說：「知佢唔開心，有喺後台同佢傾番。（落選嘅會安排試鏡？）知道佢哋好多都想入行，之前都安排咗啲鍾意唱歌嘅同星夢高層何麗全見面。」至於缺席的梁菁琳，何小慧指她嚴重食物敏感，平日已很小心，參加訓練時更會自備食物：「尋日拜神時大煙都有影響，佢今日有返嚟，不過見暈又想嘔，我話不如休息吓，身體好啲先參與其他工作。」而準決賽收視不俗，平均有18.6點，最高19.9點，較過往4周的同時段節目躍升5.1點。

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