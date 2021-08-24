妮歌潔曼消夜後凌晨開工拍攝　一度有警員了解情況

奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）昨日（23日）晚上8時許現身人流如鯽的旺角花園街拍攝劇集，一度惹來不少路人擠滿在行人路旁觀，及後有工作人員拉起黑布阻擋旁人拍攝及觀看劇組情況。

昨晚11時許放消夜時間，妮歌到劇組為她租借的樓上髮型屋小休，至今日（24日）凌晨零時左右，妮歌又再下樓拍攝，不過因拍攝範圍被遮擋，無法見到拍攝情況。劇組凌晨再開工時，一度有數名警員向他們了解情況，之後離開。未幾再有兩部「警車」到場，原來是道具警車，但隨後亦未見用來拍攝。

約2時45分，妮歌到樓上髮型屋約半小時之後下來時，東網拍到她換上了一襲綠色大露背晚裝裙亮相；她與工作人員傾談片刻之後，即進入私人冷氣帳幕，隨後又出來繼續拍攝工作。然而，因有不少傳媒在場，工作人員再次圍起黑布遮擋。

再過約半個鐘、即3時15分左右，拍攝時一直沒戴口罩的妮歌，戴上口罩到髮型屋換衫，準備收工。約在3時50分，換了間條恤衫、戴着帽子的妮歌打扮悠閑、前呼後擁地離開，7人車原來一早已停泊在花園街封路區內等候，將她接走。

全球新冠肺炎疫情持續，但港府卻批准妮歌從疫情反彈的澳洲入境拍攝，令人質疑豁免人士造成防疫漏洞。有學者批評港府似乎未能肯定妮歌有否按照已通報的行程在港活動，一旦相關人士染疫並四處走，將影響本地市民健康，認為當局應公開其行程，以便市民留意。