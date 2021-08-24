主播變歌手　霍嘉恩出歌感謝離世爺爺

香港開電視主播霍嘉恩（Gracey）夢想成真做歌手，成本年度女新人推出首支派台歌《感謝信》，大叫興奮！她一直以歌手路為目標進發，完全沒想過真的有日可以有首屬於自己的歌，新歌由一開始構思到製成品「誕生」都有參與其中，那份感動是難以形容。

初嘗「處女」行台宣傳滋味後，Gracey笑言當日心情Keep住好Hyper：「有番啱啱一開始做主持嘅感覺，緊張到心跳加速！」不過佢話有件事一直好耿耿於懷、好懊惱：「Miss咗第一次喺收音機聽我首歌！因為唔知佢幾時播，好彩有Fans錄低畀我聽，之後都會Mark低播歌時間，好期待啲DJ點介紹我首歌！」

新歌歌名係「感謝信」，問到最想感謝嘅對象係？Gracey話其實冇一個特定嘅對象，而係一班支持、愛錫、成就佢夢想嘅人：「爺爺喺我細個嘅時候好錫我，雖然佢離開咗，但佢對我嘅愛永遠都唔會忘記，仲要好多謝首歌嘅靈魂人物，徐浩同林若寧，唔係遇到佢哋都唔會有呢首歌，再多謝係支持我嘅觀眾，呢條路唔易行，感謝陪伴我嘅人。」

講到今年新人競爭激烈，有Edan@MIRROR、MC（張天賦）、ANSONBEAN等，問到有冇信心突圍而出？佢話有聽「同輩」嘅歌，大讚佢哋係非常之好嘅歌手，而自己會盡力做到最好，最後佢透露今年會繼續出歌，而下一首歌將會係情歌，希望大家繼續支持。