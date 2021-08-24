「漫」遊人生　由伊藤潤二走到鱷魚君

相信各位漫畫迷都有幻想過，走入漫畫世界，成為其中的一員。雖然「穿書」的情節在現實中是不可能發生，不過把漫畫在現實重現又並非不可能！說的是各大場所以人氣漫畫為主角的期間限定活動，加大版的還原在展區與打卡點之中，絕對可以滿足各位粉絲朝聖的心！

【恐怖限定：伊藤潤二的詭異世界】

有留意開日漫的朋友，相信對殿堂級恐怖漫畫大師「伊藤潤二」應該不陌生，今個10月因着萬聖節的恐怖氛圍，南豐紗廠展出「走進伊藤潤二的詭異世界」，模擬五個漫畫故事主題，包括《至死不渝的愛》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》、《沒有道路的街道》與《富江‧鬼屋》，把展區布置成漫畫故事的其中一格場景，加上真人比例的漫畫主角模型，讓觀眾猶如置身漫畫場景中，體驗世界級的恐怖美學，而第六個展區則會展出伊藤潤二的簡介及漫畫模型作品。由即日至9月5日購票會有早鳥優惠，除優惠票價外，更可同時獲得南豐紗廠 X 伊藤潤二別注版茶巾乙條（非賣品），粉絲們絕對不能錯過！

【催淚限定：擁有期限的鱷魚君】

假如生命只剩下最後的100天，你想做甚麼？這個問題可能大家都有想過，如果擁有可見的期限，是否會活得更有意義一些？宇宙天團 ERROR 首套粵配動畫電影，改編自人氣大熱催淚漫畫的《鱷魚君最後的100天》即將上映，而入戲院前亦可以先來一波預熱的活動！由即日至9月12日全港首間《鱷魚君最後的100天》期間限定店，將於K11 Art Mall出現，除了有近70款由日本抵港的精品外，店內更特設4大打卡位，讓粉絲們與鱷魚君、ERROR一起「活在當夏」。