陳美齡日本開騷曾被綵帶眼角撼：隱形眼鏡都飛走

歌手陳美齡（Agnes）日前接受無綫娛樂新聞台節目《StarTalk》的主播許文軒（Edmond）專訪，大談入行唱歌50年及舉行演唱會感受。Agnes說：「有好多廣東歌錄音之後，就去咗日本發展，根本冇喺樂迷面前唱過，今次好多歌都係第1次唱，又或者30幾年冇唱過，所以要練習！（仲記唔記得歌詞？）有啲記得，一打開個掣，全部番晒嚟！不過有啲真係『開唔到掣』，可能真係太少機會唱！今次會用一個感恩嘅心，同大家回顧我嘅美麗人生。」

談到入行50年的難忘事，她說：「好記得第1次喺日本出騷，我覺得自己係新人冇人識，但一出場全場好大聲尖叫，完全聽唔到音樂，好驚跟唔到拍子，估唔到次次都係咁，我慢慢就習慣！另外佢哋好鍾意拋綵帶上台，寓意我接到同佢哋連成一線，好似拖住手咁，但其實拋上嚟好危險，好易彈親，我試過𠝹到手，亦試過掟到眼角，成個隱形眼鏡飛走咗，最後都搵唔番！」她又説：「真係要多謝歌迷，佢哋冇忘記我已經好感動，好似行街買嘢，見到我都話要收我平啲！好開心佢哋仲記得我！我之前遇挫折時佢哋都好錫我、愛護我、為我打氣！我有今日有勇氣去支撐到半世紀要多謝佢哋！」