4歲開始做Model！「全球最美女孩」大個女跟舒淇撞樣

世界上有「中國第一美胸」徐冬冬、「四千年一遇美女」鞠婧禕、還有「全球第二美女」Clara Lee，位位都是美女，但好多人都會問 「全球最美女孩」究竟是誰呢？但真有其人，她就是法國名模Thylane Blondeau，今年20歲的她，擁有魔鬼身材、會放電的勾魂藍眼，氣質高冷，還擁有兩片性感厚唇，驟眼看跟影后舒淇有幾分相似！如果她不是洋妞，還以為兩人是姊妹。

法國名模Thylane Blondeau 4歲開始做模特兒，10歲時就登上法國兒童雜誌封面，當時已經一鳴驚人，獲封「全球最美女孩」；10年過去了，她已經從女孩蛻變成20歲少女，不只美貌再升級，身材也前凸後翹，成為近年模特兒界備受看好的人物。

與舒淇一樣擁有性感豐唇的她，無時無刻散發成熟女人味，其社交網追蹤人數突破432萬，影響力驚人！不要以為她只是「得個樣」花瓶一個，其實她是商界女強人，17歲就創立時裝品牌。事業得意，愛情同樣精彩，早年她與24歲演員男友Ben Attal撻着，兩人由朋友開始，直至去年才升呢成為戀人，近日一起到南法Saint Tropez度假，兩人更將咀嘴相放上社交網與粉絲共享，真是「隔住個Mon」都感受到愛火熱烈地燃燒！