《蜘蛛俠：不戰無歸》預告片公開　網上驚現兩代蜘蛛俠？

由漫威與索尼聯合製作的「蜘蛛俠」系列第3集《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），日前被人於網上預早外洩流出。而電影公司今日即正式公開首條預告片。預告片中除了有「奇異博士」加盟之外，還有於舊作《蜘蛛俠2》（Spider-Man 2）出現過的奸角「八爪魚博士」。至於之前傳聞會於今集現身的兩代蜘蛛俠就未見出現，令fans大為失望！

今集故事緊接上集的劇情，講述Tom Holland飾演的蜘蛛俠因被指殺死「神秘客」而被捕成為罪犯，而蜘蛛俠的真正身份亦隨即被揭開。他只好向昔日戰友「奇異博士」求助，用魔法令時空改變令所有人忘記他是蜘蛛俠。

雖然之前盛傳杜比麥佳亞（Tobey Maguire）和安德魯加菲（Andrew Garfield）的兩代蜘蛛俠會於片中的不同時空出現。但最終預告中未見2人出現，不過今日網上就流傳兩張今集的拍攝花絮照片，照片中驚現兩代蜘蛛俠同場出現！暫時未知照片的真偽？據知公開照片的人與日前公開預告片是同一人。