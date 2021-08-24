SKE48叫停13周年演唱會　濱崎步照開巡唱捱轟

日本疫情持續失控，藝能界亦成重災區，連日來都有多名藝人受感染，老牌男星千葉真一更因染疫死亡。日本組合AAA的35歲女主音宇野實彩子，昨日(23日)透過事務所宣布確診。事務所表示她昨日於家中感到發熱，進行PCR檢測後發現確診。她現時在家中療養，今後會遵循醫療及行政機關指示接受治療。本月11至18日於日本東京公演的百老匯音樂劇《Angthing goes》爆發群組感染，台前幕後有23人確診，直至29日的所有演出會全部消取。

此外，早前有多名成員確診的偶像組合SKE48，原定下月25及26日在愛知舉行的出道13周年大型演唱會，宣布因為疫情擴大而取消。主辦單位表示因為在現時情況下，要確保萬全的防疫措施相當困難，因此為免觀眾、成員及工作人員受到感染，決定叫停演出。

但相反，今年4月誕下第2胎的樂壇天后濱崎步，為搵奶粉錢，落實於10月至明年1月假千葉、愛知、東京及神戶舉行巡迴演唱會，並公開相隔14年的亞洲迴唱Logo，惹來外界批評她不顧疫情擴散開騷。而連日來，她都在社交網上載為昨日(23日)在東京豐洲舉行的歌迷會成員限定演唱會綵排相片。