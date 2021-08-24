打波定打人呀︱193排球打中鄧麗欣靚樣被「圍毆」

被喻為「ViuTV御用排球教練家瑜」的鄧麗欣（Stephy），日前領軍錄影節目《力圖打排球》，當中包括人氣男團MIRROR其中7子、「宇宙天團」ERROR、顧定軒等，期間Stephy仲有落場幫拖同男子排球隊「力臻」打友誼波，雖然個節目下星期六（4日）先播，但見Stephy社交平台嘅限時動態率先Repost咗條非常精彩嘅「漏網之魚」片，暫時可以幫一眾Fans「止痕」！

不過相信大家睇完條片下意識都會摺高衫袖想向193揮拳，因為喺打波期間，193聰明使出一招「美女梳頭」，企喺網前輕跳，然後再用雙手將個排球撥落Stephy隊場區內得分，點知個波竟然打中Stephy個靚樣！意外中「波餅」嘅Stephy即刻掩面倒地嗌痛，相反贏波嘅193完全唔識死咁款，得戚擘大雙手享受贏波快感，就喺呢個時候「力圖」衝過排球網搵193算帳，行最前嘅「護花使者」有Edan同Alton，之後仲愈嚟愈多人加入一齊「圍毆」193，場面爆笑！Stephy喺Repost嘅限時動態借用193嘅「名言」︰「我真係知你咩料！」193則留言︰「我承諾會負責任！」

Stephy之後都有再出Post「澄清」，晒5連環圍圈下手接發球嘅實力︰「我明明接得咁好，應該係肚餓我先會食餅。」再笑話︰「尋日～雖然身上多處受襲，但係係玩得好開心嘅，仲有驚喜畀我添！」最後大賣關子叫Fans留意播出時間，欣賞原汁原味嘅「受襲」情況！