一分錢都冇畀過！NCT香港成員Lucas被爆為錢同粉絲拍拖

2018年加入韓國男團NCT的22歲香港成員Lucas（黃旭熙），近年活躍於中韓兩地，他將與NCT小分隊威神V的中國成員Hendery於明日推出單曲《Jalapeno》，但Lucas今日卻被自稱是前女友的網民大爆拍拖時沒有花過一分錢，指他根本是為了金錢而跟她拍拖。

中泰混血的Lucas初出道時已曾被爆出在學生時期的照片，其中一張是他獲兩名女同學獻吻的相，可見他當時已深受女生歡迎，而昨晚韓國網民A某在社交網公開與Lucas的對話記錄和對方發給她的自拍照，發文自爆曾被Lucas欺騙感情，A某指當初Lucas主動說對她有好感和問她拿電話號碼，之後2人便開始交往，但後來Lucas因為工作太忙而感到疲累，兩人便和平分手，但Lucas之後就多次向A某「攞着數」。

A某表示：「Lucas第二日向我提出以朋友關係繼續相處，但他每次放假都會來到我住的大廈找我要我付錢，在我們交往的時候他也是這樣，連煙都要我買。」A某指Lucas辯稱因為自己是藝人而不便外出，用信用卡又會被經理人發現，所以一直要求A某出錢，而A某曾多次送名牌禮物給Lucas，初時他亦有說多謝和會用，但後來卻說「我現在賺到錢了，現在除了屋或者車子，其他都不要送給我了」，又說「理解我的人只有你」。

Lucas又被指每次看到有想去的酒店就會要求A某預訂：「他每次來到酒店，就只會叫room service和睡覺，在退房之後就會失聯，一句多謝都沒有，覺得我付錢是理所當然的事。」A某指Lucas後來以工作忙碌而提出分手，又罵她「我討厭你太似粉絲」、「你以後不要再做偶像粉絲這種東西」，令她大感受傷，更曾因此患上抑鬱症，又指當初因為太喜歡Lucas而從未提出影合照或偷拍對方，對與Lucas交往感到後悔。

她透露1個月前曾向Lucas表示會向他提告，對方便退出聊天程式和改電話玩潛水，而所屬的SM事務所暫時未有作出回應。