Jennie穿搭大揭秘　平價入手明星同款

公認為時尚Icon的BLACKPINK成員Jennie，近日被拍到緋聞男友GD到其寫真拍攝現場探班，兩位的穿搭再次掀起熱潮。細心的Fans不難發現，Jennie除了經常用Chanel手袋外，還頻繁在公開露面的場合使用一個韓國品牌NIEEH的手袋服飾。韓網猜測NIEEH是Jennie跟好友CHA HEE一起創立的個人韓國手袋服飾品牌，而這個牌子的名字懷疑是由Jennie和CHA HEE名字的後3個字母組成的。

NIEEH的時尚單品經常出現在Jennie的社交平台上，像是冷帽、漸變牛仔褲、尼龍腋下袋等。而最火爆熱門的Item是Envelope Bag，這款Jennie同款黑色手袋經常斷貨。它是尼龍質地的，肩帶長度適合單肩腋下背，袋子的側邊有一個白色的Tag和誇張的可拆除透明鏈帶。Envelope Bag集齊了今季流行的手袋元素於一身，價格方面非常親民，只需要約700元港幣就可買到，想入手的姐妹們不要錯過喇！