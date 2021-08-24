吳亦凡事件翻拍成AV　32F台妹拎牙籤仔嘲諷！

內地男星吳亦凡於本月16日因涉嫌強姦罪正式被逮捕，如罪成，輕則入獄三年，重則死刑。爆出「酒局選妃」及迷姦少女等連串性醜聞的他，更被網紅都美竹直指他雖自稱「我很大，你要忍一下」，但其實小如牙籤，並封他做「吳籤」。「吳籤」成為網民熱話，就連成人電影頻道也「抽水」，玩轉吳亦凡！

有成人頻道推出短片《中國新抽插》，單看片名，就知是向吳亦凡曾主持的節目《中國新說唱》來玩諧音「致敬」，片頭更寫上：「Word（我的）很大，你忍耐一下」。片中女主角兼台灣網紅「小夜夜」，拿着牙籤跟閨蜜們分享跟「阿凡」的風流一夜，而男主角「阿凡」當然無論顏值及身形，完全跟吳亦凡是相差九條街，但造型上卻落足心機，包括染銀髮、戴變色眼鏡等，全部仿放吳亦凡。

不少網民看後都說笑爆肚皮，笑言這是最爆笑的「愛情動作片」，又大讚想不到成人電影也能反映社會時事，但也有網民認為這是「二次傷害」，不應在受害者的傷口上撒鹽。至於片中女主角「小夜夜」當然更受網民熱議，在社交網有超過11萬粉絲追蹤的她，現年19歲，是一名大學生，其32F「胸」猛的身材，特別是「青筋胸」是她的賣點。