孖王一博合作惹粉絲不滿　趙麗穎焗住發文嗌和諧

在剛公布的福布斯中國名人榜中，內地小生王一博及女星趙麗穎分別位列第二及第七，有消息指他們繼內地古裝劇《有翡》後，將會於新劇《野蠻生長》「二搭」，即是第二度合作，竟然引起兩派粉絲罵戰，最後相關趙麗穎後援會等社交帳號，全部被禁言！有指趙麗穎的粉絲認為在《有翡》中王一博的演技拉低了趙麗穎，更令趙麗穎的演技也受質疑，故傳出「二搭」消息後即表態抵制。「趙麗穎全球粉絲後援會」、「趙麗穎網宣特攻隊」等紛紛發文支持抵制，向趙麗穎工作室表示抗議，更說如果王趙合作的消息屬實，會採取「罷工」行動，暫停對趙麗穎的一切數據支持。

由於事件愈鬧愈大，相關社交平台昨日（23日）發公告，指「接到大量用戶舉報，明星趙某某粉絲在其新劇未有官方明確消息的情況下拉踩引戰、宣揚抵制」，表示「嚴禁一切無底線、非理性的追星行為」，故對相關表態抵制的帳號處罰，包括禁言。不少網民認為抵制藝人「二搭」的行為是錯誤，粉絲不可能控制藝人，根本是失去理智。

趙麗穎工作室在晚上發長文回應，呼籲粉絲要理智及維護網絡文明：「作為演員工作室，我們的職責是盡最大努力去處理好關於演員的工作事宜。希望在這過程中，我們能夠給予彼此信任，在最好的時間得到最好的結果。相遇不易，相識難得，能夠追隨自己喜歡的人做正能量的事，才是我們應去追尋的意義。我們呼籲與倡導每一位粉絲共同以積極、正向的方式開展優質的網絡活動，共同維護網絡文明。」而「趙麗穎全球粉絲後援會」也發文道歉，承認抵制行為不理智：「忽略了原本應該維護的藝人本人，對不起，辜負了大家的信任。」更說帳號會於即日起暫停更新。