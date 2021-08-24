火鍋配料好有型　影相呃Like一流

無論春夏秋冬，香港人都咁喜歡打邊爐，來到夏天，開住冷氣食火鍋的大有人在，火鍋店除湯底不時推陳出新，配料亦時常有新食材和造型，現時為了讓客人打卡呃Like，食材的造型還變得美輪美奐，配上火鍋湯底冒起的煙霧，迷濛下感覺夠晒夢幻，食前記得先打卡。

雪花森林

以前吃火鍋，配料簡單放上碟就出菜，現時則講究造型擺盤。尖沙咀台北‧寬巷子近日推出全新湯底和火鍋配料，三層架打造的「雪花森林」，包括有澳洲和牛、玫瑰松阪、墨魚、帶子和鯛魚等，以及各款時令蔬菜，最特別是每款食材都砌到鮮花一樣，加上小鹿、兔子和松鼠等作裝飾，碟子以鹽扮雪花，恍如一個冬日的美味森林。其他新配料還有手工米血配手工豆皮製作的米妃糖、冰棍造型的好彩頭等，另外有椰皇牛乳花膠燉雞湯及松茸羊肚菌燉雞湯2款新出湯底，讓你自由搭配。

精緻海鮮圈

除了靚牛肉，海鮮也是火鍋一族的至愛。佐敦的香江花月一向走懷舊風路線，近日推出全新的斐沙圈，就是從昔日的一間洋行作靈感。圈內放滿鮑魚、海蝦、刀貝、帶子、青口、紅蟹、手切肥牛及豬肉等海鮮和肉類，圍在火鍋爐外邊，配合熱湯和煙霧，極具觀賞價值。另一款華人塔，以上世紀20年代維多利亞式建築物作藍本，同樣有豐富海鮮和肉類。湯底方面，新增金黃的南瓜芝士鍋及時令海鮮冬瓜盅，用來打卡固然搶眼，湯汁清甜又消暑。