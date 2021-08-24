有毒又惡心︱Maggie Q公開日本Model公司不人道真相

吳彥祖舊愛、美劇女星Maggie Q近年成功升呢做一線荷里活演員，片約不斷仲做埋外國人嘅Model指標，佢近日接受美國新聞網站訪問時，就忽然大爆早年前往日本發展嘅辛酸史，更直言當年嘅日本Model公司「有毒又惡心」！佢提到當年赴日時入不敷支，更唔鼓勵模特兒食嘢：「我記得我待的那家經理人公司，他們的牆上有一塊白板，上面寫了我們的名字，他們每周五會幫模特兒量體重，把你的體重寫在白板上，之前的數字都會留在板子上。他們把數字公開，所以大家都可以看到你體重的變化，增加或減少。那就像一面羞恥之牆，如果你變胖了，每個人都知道，也都看得到。」

Maggie Q更爆Seed大鬧絕唔會推薦任何人入日本模特兒嘅行業：「那個制度就是要讓你感到羞辱，因此不要吃東西或是得到厭食症，讓你覺得自己很糟糕，那真令人惡心，真的很惡心。」

佢直言當時雖然得到公司「嘉許」，但只係因為佢根本冇錢買嘢食：「當時沒辦法一日三餐正常飲食，因為我根本負擔不起，但經理人公司的人就會說『看看Maggie，她多棒呀！因為她一直都這麼瘦骨嶙峋』。我的反應就是當我買不起食物時，不要這樣告訴大家。」睇嚟真係Model唔易做。