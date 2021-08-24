東冲有料到：被遺棄的香港人

在泰國生活並接種疫苗的香港公民，一旦當地情況轉差的話，究竟何去何從呢？（胡慧冲提供）

小弟一向甚少談論嚴肅題目，但事到如今也要破例一次。因為疫情嚴峻，香港政府將泰國由中風險指明地區變為高風險指明地區，新管制下除了外國人不能進入香港，就連居泰港人也不能回港。

如果你是港人，前往泰國前先在香港接種了疫苗的話，之後回港是沒有問題的；不過若你是居泰港人，並在泰國接種疫苗的話，那你便不能回港了（這個說法已經多方面證實）。

據講原因是泰國進行疫苗注射並沒有得到世衞認可！如果當地接種的是泰國自家研發、未經世衞批准的疫苗我還可以理解，但實情是所接種的都是科興及阿斯利康兩隻鼎鼎大名的疫苗啊，簡單講香港政府暫時不承認泰國方面的接種證明……

但法律不外乎人情，作為香港公民，當身處危環境時也不能讓他們回港嗎？泰國現時正處於內憂外患，既受外來的疫情影響，同時每天都發生示威及警民衝突，實在不知道發展下去局面會如何，一旦情況轉差，當地的香港公民要何去何從呢？

雖然對待疫情不能掉以輕心，需要遵守國際間所訂下的規矩……但根據媒體報道，原來最近有位國際知名女星來港拍戲，但她跟相關的工作人員卻可獲得特權，不用接受隔離管制。心裏不禁疑惑，何解女星等人來自Delta疫情正蔓延的澳洲卻可獲得豁免，但身為居泰港人兼接種了疫苗卻不可以回港呢？

其實若果真的不放心，可以將隔離的日數增加，至少可以有回港的途徑，但現在就連這樣的機會也沒有，香港政府的有關部門，是否可以再考慮一下呢？

可別誤會我是為了自身安危才發聲，基本上我是不會離開泰國的了，這篇文章純粹為留在泰國的港人爭取回港權益，港府請三思。

胡慧冲