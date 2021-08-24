李佳芯唔認主動「求婚」變分手：唔係我主動

藝人李佳芯（Ali）、馮盈盈及麥美恩等，出席無綫劇集《智能愛人》宣傳活動。由於已很久沒有公開露面，Ali吸引大批粉絲穿粉紅制服到場力撐偶像，她更感恩表示：「我同佢哋一齊做過幾次義工，之後佢哋就自發性組隊去幫有需要嘅人，好似派月餅同口罩等等。」由於新劇將於10月開工，目前正在放假的Ali表示多了時間參與推廣：「之前我哋去探訪過智障、視像及聽障等人士，同佢哋一齊做嘢，期間我哋都會有得着。（考慮成立慈善基金？）希望我嚟緊會有咁嘅影響力啦。」

談到早前受訪，她剖白與前男友陳炳銓的一段情，她坦言：「本來只係美容品牌安排嘅訪問，估唔到變咗感情事專訪，呢樣都唔係我嘅原意，總之我哋兩個之間嘅事，自己知就得。（話結唔成婚就分手。）絕對唔係單一原因。（日後仲夠唔夠膽同男友主動提婚事？）遇到啱嘅人好自然會諗呢啲問題，其實唔係我主動，一段咁長嘅關係大家都會有共識。」

至於搬入豪宅，Ali暗示自己尚未置業：「會好努力咁為家人同自己諗，當然想有能力買樓，但係要睇定啲，搵錢好辛苦。（租嘅？）我都唔知點解，出入幾次就以為我喺嗰度住。」