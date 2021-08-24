謝安琪宣布年底開騷　母女檔拍住上搵銀？

歌手謝安琪（Kay）今日（24日）開記者會宣布年底於灣仔會展開騷，事隔2年再有個人演唱會的她直言好興奮、期待：「上次紅館騷之後就疫情，自己都深居簡出、少出席活動，始終爆過4次肺，個肺都唔係幾好，屬於比較高危人士。呢個騷都係最近先着手籌備，因為想睇定啲個情況。（有諗定後備Plan？）有，可能延期至下年，但見香港情況尚算穩定，亦有好多音樂會順利進行，所以都有信心。」

她預告今年會繼續創作，更承諾開騷前最少推出多一首新歌，講到《離不開》已奪2個電台冠軍歌，身為曲詞編監的她難掩開心：「直頭喊呀！要一手一腳去做係辛苦，但有付出就有滿足感，屋企人話我已經拎過好多次冠軍歌，點解今次咁激動？真係唔同！好難得！唔同之前有公司，今次全部都係自己嘅資源，係有鼓舞到。」問到是否可以回本？她笑言要再計數，問可有在買餸錢中「打斧頭」？她說買餸不是她負責：「依家係自己嘅投資者、營運，好多嘢諗。（使錢好肉痛？）真係貴呀！依家先知原來自己高要求，以前食嘢唔知米貴，如果要做到想要嘅水準樣樣都唔慳得，但會精打細算，呢啲係買餸學唔到嘅，哈哈！」

囡囡學作曲

談到4歲細女張靖自彈自唱學作曲，Kay冧爆指囡囡好得意，問到之後可會母女檔合作？她直言沒有，因為覺得囡囡還細，不想奪走她的童真，並大爆平時私下都有不同單位找一對仔女拍廣告、電影演出，但全被她一一推掉：「好多謝嘅，但知道工作環境好辛苦，小朋友難適應，大啲我再簽番佢哋兩個！」