「尚氣」劉思慕拍埋梁朝偉自認未夠班　留言自薦原來冇用？

漫威超級英雄新片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）早前舉行網上記者會，「尚氣」劉思慕被問到與梁朝偉、楊紫瓊、與賓京士利（Ben Kingsley）等重量級演員合作的感覺時，表示：「我每日都覺得自己唔夠班，同佢哋合作真係好正，我只能盡力唔好搞破壞。」

劉思慕曾於社交網站毛遂自薦飾演「尚氣」，原來漫威總裁Kevin Feige根本沒有留意到！Kevin表示：「係幾多年前？我冇睇到。唔好意思，思慕，你唔係因為個留言被注意到，係你嘅演技、專業、多次試鏡令你得到個角色。」導演Destin Daniel Cretton透露劉思慕試鏡時，曾做「黑寡婦」式後空翻落地，再抬頭望鏡頭作為完結。劉思慕表示：「我覺得做咗冇壞，我係為超級英雄片試鏡，如果我可以騷畀佢哋睇我可以做到超級英雄甫士，咁可能有幫助。」

身為神秘嘉賓的賓京士利表現風趣，被問到當年演贏到奧斯卡影帝的《甘地傳》（Gandhi），與今次演同樣關於「少數族裔」的《尚氣》體驗有否相似時，搞笑扮忘記拿過獎，繼而回答：「當我抵達片場，我啲同事係來自另一文化其實唔重要。我哋大家都係演員，基礎係同理心同轉變，呢個係我哋嘅貨幣，其他都唔重要。如果我哋可以表現到個能量，我覺得最終可以治癒人心，觀眾會忘記差異，了解到講故事方式同大家個心靈都係好接近。」其後他又笑言不介意被冷落：「我唔介意，我瞓緊覺，對唔住。」

擔任女主角的諧星Awkwafina，今次參與不少動作與飛車場面，她表示：「我去咗個賽車場去學飄移，好過癮係咪？但平時喺條街揸車時應該唔係好實際。同埋我亦都學咗射箭。」她又透露自己試鏡時做過翻筋斗：「不過我翻得好慢。」