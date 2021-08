「尚氣」劉思慕拍埋梁朝偉自認未夠班　留言自薦原來冇用？

漫威超級英雄新片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)早前舉行網上記者會,「尚氣」劉思慕被問到與梁朝偉、楊紫瓊、與賓京士利(Ben Kingsley)等重量級演員合作的感覺時,表示:「我每日都覺得自己唔夠班,同佢哋合作真係好正,我只能盡力唔好搞破壞。」

劉思慕曾於社交網站毛遂自薦飾演「尚氣」,原來漫威總裁Kevin Feige根本沒有留意到!Kevin表示:「係幾多年前?我冇睇到。唔好意思,思慕,你唔係因為個留言被注意到,係你嘅演技、專業、多次試鏡令你得到個角色。」導演Destin Daniel Cretton透露劉思慕試鏡時,曾做「黑寡婦」式後空翻落地,再抬頭望鏡頭作為完結。劉思慕表示:「我覺得做咗冇壞,我係為超級英雄片試鏡,如果我可以騷畀佢哋睇我可以做到超級英雄甫士,咁可能有幫助。」

身為神秘嘉賓的賓京士利表現風趣,被問到當年演贏到奧斯卡影帝的《甘地傳》(Gandhi),與今次演同樣關於「少數族裔」的《尚氣》體驗有否相似時,搞笑扮忘記拿過獎,繼而回答:「當我抵達片場,我啲同事係來自另一文化其實唔重要。我哋大家都係演員,基礎係同理心同轉變,呢個係我哋嘅貨幣,其他都唔重要。如果我哋可以表現到個能量,我覺得最終可以治癒人心,觀眾會忘記差異,了解到講故事方式同大家個心靈都係好接近。」其後他又笑言不介意被冷落:「我唔介意,我瞓緊覺,對唔住。」

擔任女主角的諧星Awkwafina,今次參與不少動作與飛車場面,她表示:「我去咗個賽車場去學飄移,好過癮係咪?但平時喺條街揸車時應該唔係好實際。同埋我亦都學咗射箭。」她又透露自己試鏡時做過翻筋斗:「不過我翻得好慢。」