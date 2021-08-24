南韓3大話題住宿　古怪酒店首爾登場

疫情影響下，大家出外旅遊的步伐停頓了，但不少酒店卻沒有放慢興建腳步，當中南韓首爾最近便有多間話題酒店開業，例如在日本憑着機械人擔當櫃枱服務員而聲名大噪的古怪酒店（変なホテル），剛於本月開設了古怪酒店首爾明洞分店，並將太空船概念及機械人櫃枱結合起來，帶來更多驚喜。與此同時還有走高檔路線的 Josun Palace, a Luxury Collection Hotel, Seoul Gangnam，及藝術氣息濃郁的HOTEL ANTEROOM SEOUL任君選擇，真係好想飛去住番晚啊！

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太空船大堂 超快捷Check-in

樓高8層、共設有100間客房的古怪酒店首爾明洞，同樣秉承品牌一貫愛玩噱頭及High Tech的特色，只見大堂模擬了太空船的環境，卻不設服務員，取而代之的是機械人櫃枱為你服務，只需按電腦顯示的步驟便能快速完成Check-in手續，你還可以下載相關的App預先做Check-in，並且可將智能電話當作房匙，令辦理入住手續的流程更快捷方便。客房分為單床雙人房、雙床雙人房、 雙床雙人房Extra及套房四種，房內均設有可控制燈光、空調及電視等的平板電腦，就連追加毛巾及日用品等都由機器人送上客房，減少客人與酒店員工面對面的接觸。房租每晚₩76,454起（約HK$506）。

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頂級品牌合作 奢華江南Style

韓國著名酒店集團Josun Hotels & Resorts旗下奢華品牌朝鮮皇宮（Josun Palace）首家酒店Josun Palace, a Luxury Collection Hotel, Seoul Gangnam日前正式開業。該酒店位於首爾江南區德黑蘭路，是南韓首家與萬豪國際酒店集團頂級酒店品牌Luxury Collection達成軟性品牌（Soft Brand）合作的酒店。酒店前身是建於1914年的Chosun Hotel，找來摩納哥著名建築師Humbert & Poyet負責設計，將現代的美學與大膽的幾何圖案結合，並融合韓國經典元素，此外酒店每一角落都飄散着名為「Lasting Impression」的香薰。254間客房均選用高級Frette床品，酒店內有5處用餐地點供你選擇，而Josun Wellness Club內則有室內泳池、桑拿及健身中心，設施齊備。房租每晚₩342,000起（約HK$2,265）。

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藝術氛圍 交流互動

位於首爾江南區新沙洞林蔭大道，較早前有備受藝術愛好者追捧的HOTEL ANTEROOM SEOUL進駐。這間繼京都及那霸後第三間的ANTEROOM酒店，以「透過藝術及文化為地域創造新的熱鬧」為概念，除了找來由雕刻家名和晃平率領的創意平台Sandwich為酒店作藝術布置，更於地庫2樓設有藝廊空間「GALLERY 9.5 SEOUL」，讓亞洲的年輕藝術家發表作品。酒店共設有112間客房，其中位於18樓有兩間Atelier Room，除了可飽覽漢江景色，更各有韓日藝術家的作品點綴。另外，可別錯過19樓頂樓的Cafe及酒吧「Tellers 9.5」，這裏會舉行跟地庫藝廊互動的工作坊及快閃店，成為跟藝術家交流的好地方。房租每晚₩83,600起（約HK$554）。