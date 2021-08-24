到成都參加魔鬼訓練營！陳涵林學舞學到流血

20歲美籍華裔女歌手陳涵林（Karen），去年成功考進美國著名的波士頓伯克利音樂學院(Berklee College of music)，因為疫情關係一直留在大陸，入學第一年至今，都未能見到她所期待的老師和同學們，只能透過網絡上課，不過也學到不少聲樂等音樂知識。

Karen留在內地這一年，也有很大得益，一面透過網絡繼續美國學業，也同步發展歌唱事業，最近她在成都參加了一個魔鬼式訓練營，吃盡不少苦頭，有血有淚。她表示每天大清早開始訓練到晚上10點，課堂結束後，同學們都會各自到大舞蹈教室繼續自行練習，把每個舞蹈動作、每首歌的音符、每一句台詞，所有細節都要做到完美，練到半夜才回宿舍休息。

她說：「我們因為每天不停苦練幾個小時跳舞，流血流淚很平常，受傷流血幾乎是每天都發生。記得有一天培訓，要跳breaking，我本來就是沒有功底，我很努力去學但也跳得不好，但老師以為我曾經學過，以為我在偷懶，罰我跑了10個圈，跑完返回課堂，我繼續很努力跳，都跳快暈了，老師說我又在似划水，最後又再被趕出去，再跑了10個圈，邊哭邊跑，哭得愈厲害，就愈多手機對着我拍，把我弄得又哭又笑。不過，我很感謝這位老師，是他讓我知道，不管我多努力，只要是上那個的breaking課我都是要跑步的，下次還不如直接出去跑，跑完其實很舒服，很夠氣啊，！」

整個訓練營結束之後，雖然很辛苦，但她覺得滿滿的收穫，發現自己原來可以很刻苦的去把每樣東西傾盡全力做到完美，並發現沒有「做不到」，只有「你不想」！