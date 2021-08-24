《怒火》香港票房勢破千萬　謝霆鋒希望燃點動作片精神

由陳木勝執導、甄子丹、謝霆鋒主演的英皇電影《怒火》內地搶閘上映後，連續25日榮登票房冠軍，累積票房邁向10億人民幣，並成為今年內地評分最高的動作片，同時更獲國際性影展肯定，接連入圍蒙特利爾奇幻電影節及紐約亞洲電影節，口碑甚佳！而香港上映後暫時成為2021年開畫票房最高，及入場人次最多的香港電影，踏入上映第6天、今日（24日）勁破9百萬票房，正直撲千萬大關，暑假壓軸首選，當之無愧！

電影中，飾演邱剛敖的謝霆鋒演出備受影評、戲迷推崇，譽為近年最突破角色，霆鋒表示欣慰：「知道《怒火》喺香港上映，好多朋友都喜歡，對我嚟講已經好耐冇睇過呢類香港動作電影；記得入行嘅時候，點解我會好想拍電影？因為『香港動作電影』曾經引領我哋走遍全世界，呢部係陳木勝導演嘅遺作，希望可以重新燃點香港動作電影精神。」

觀眾請食火鍋

日前，霆鋒率領何珮瑜、麥亨利亮相《怒火》內地宣傳活動，難得有機會與偶像碰面，支持霆鋒多年的粉絲，特別帶上23年前的追星筆記本給霆鋒簽名留念，場面感人；亦有觀眾為《怒火》裏的阿敖全程吃杯麵感不值，最終也未能如願與兄弟們吃到火鍋，竟特地帶來火鍋材料以作補償，讓愛吃的霆鋒興奮不已。

戲中，負責搜捕阿敖一幫的女將何珮瑜（Jeana），拍攝前需要接受連串體能訓練，Jeana說：「因為電影裏追趕阿敖真的太累，太消耗體能了！」飾演阿敖手下的麥亨利，透露臉上帶疤痕的造型原來是霆鋒的提議，每次化妝都要花2個半小時，但能令觀眾留下深刻印象，麥亨利說非常值得，並感激霆鋒為自己的角色加分。