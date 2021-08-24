政府擬修訂電檢條例護國安　田啟文：見步行步囉

《港區國安法》於去年6月底起生效，政府曾於今年6月11日刊憲指需修訂《電影檢查條例》的檢查員指引。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（24日）公布，行政長官會同行政會議已於今日通過向立法會提交《2021年電影檢查（修訂）條例草案》，當中建議立法規定檢查員須考慮影片上映會否「不利」於國家安全，並賦權政務司長可指示電影檢查監督，撤銷就不利國安影片已發出的核准證明書或豁免證明書。該草案將於本月27日刊憲，並於9月1日於立法會進行首讀及二讀。

身為香港電影工作者總會會長的田啟文，回覆東網表示：「都唔係好擔心，亦都冇得擔心，見步行步囉。如果遇到有機會違害國安法嘅題材，可以攞去電檢署資訊委員會去查詢，暫時我仲係樂觀嘅。」

香港電影製片家協會主席洪祖星亦回覆表示：「做咗電影咁耐，拍一套電影點樣叫違法，相信心中有數。其實2、30年前有套部叫《皇天后土》，當時以『危害周邊地區人民感情』而下架，亦有啲電影因為太色情或暴力被投訴，最終都要攞返落嚟重新檢測或剪，嗰時都未有國安法已經有先例，咁驚得幾多？都緊要係電影人嘅初衷是否想違法。」