Q：我是男性，17歲，沒有性行為經驗。在一個多月前開始出現尿頻，便停止自慰。之前自慰大約3分鐘左右，有時甚至可以更久，但是當尿頻治愈好了之後，再次自慰時，大約1分鐘左右就繳械了，連續好幾天都是這樣，請問這是早洩嗎？

阿Q

A：活躍於暑假的年輕人，因疫情而迫不得已減少戶外活動，宅在家中過日子，較容易貪迷於慾望發洩，卻易陷於過度自慰的問題裏。

由於每個人的體質不同，何謂過度自慰本身沒有明確定義。簡明來說，它是指自慰射精的頻密度超越了個人所能承受的能力並引發某些後遺症。後遺症通常包括陰莖無力、難勃不舉、早洩、龜頭和莖體局部或全面瘀黑、精液稀薄、射空精、突感膀胱無力、餘尿增加、持續尿頻、急性或慢性前列腺炎等等，它們均會使患者困擾不已。

閣下感尿頻不妥，當機立斷停止自慰，懂得惜身。的確，自慰不當與尿頻有着莫大關連，導致尿頻有兩種身體反應因素。第一，自慰過度時，長時間密集地刺激尿道口與龜頭，便會產生尿意頻密、餘尿增加、尿不乾淨、尿頻的情形，且隨着過度自慰時日愈久，症狀愈多愈明顯。龜頭和尿道口也容易受細菌感染，男性遇尿頻問題亦宜留意是否患上炎症，不過若患炎症還是伴隨尿灼熱、疼痛、潰瘍等症狀，感染與非感染不難區分。

第二，射精過程牽動着整體性器官機能和泌尿機能。當自慰頻率太密集，有機會使到逼尿肌經常緊張收縮，沒法緩解鬆弛。逼尿肌（Detrusor Muscle）就是膀胱內壁上的平滑肌，它在舒張時令膀胱存儲尿液，收縮時令膀胱排出尿液。當逼尿肌收縮時接着靠包裹着尿道的尿道括約肌去控制尿流。逼尿肌神經、泌尿神經、傳導神經和腦部神經多方協作關連，過度的性器官刺激引發全副神經極端敏感，導致尿頻、早洩以及上面所提及的各種後遺症蜂擁而至。惟有是透過長時間的休養生息，等各組神經的刺激敏感度減退，性機能和泌尿機能才可逐漸恢復。建議閣下需耐心繼續禁慾一陣子，一分鐘便早洩射精其實亦屬性刺激過於劇烈的警號。

李偉儀