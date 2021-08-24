ANSONBEAN 16歲隊啤酒　醉後嘔到傻！

去年參加真人騷《全民造星III》奪季軍後進軍娛樂圈的陳毅燊（ANSONBEAN），最近獲邀接拍啤酒廣告，跟一班《造星III》的戰友，包括冠軍趙祥誠（Ben）與亞軍陳葦璇等重聚，並跟師兄ERROR成員肥仔及193，分成兩隊battle，比試跳舞、唱歌兼鬥升降三度半Rap歌，十分搞笑，一眾人寓工作於娛樂，邊飲啤酒邊玩樂，非常盡興！

在拍攝過後，廣告商更加碼邀請ANSONBEAN當上啤酒代言人，接連拍攝一系列硬照，出道未夠一年的他已經嘗到很多第一次，包括推出個人首支單曲《CRUSH (oh no!)》、第一次接拍電影、電視劇，這次是他首次擔任啤酒代言人，他說：「係好開心嘅，除咗我鍾意嘅跳舞唱歌，嘗試到唔到嘅嘢，每次接觸唔同嘅工作都可以學習到好多嘢，今次好開心可以代言啤酒，其實我有時間都會同啲朋友飲吓酒，一邊飲一邊傾偈，但呢排太忙，都好耐冇約朋友，希望嚟緊可以約佢哋出嚟飲吓啤酒。」

原來他16歲已初嘗飲酒滋味，他笑說：「其實我16歲去德國旅行嘅時候第一次飲酒，當時係啤酒節，當地16歲可以飲酒，所以冇犯法，哈哈。」他又謂曾經試過醉酒至嘔吐，現在他學會了適當的場合才喝酒，還要適可而止，他說：「今次呢款酒精濃度低，口味容易入口，感覺係冇咁缺水，仲有紓緩、輕鬆嘅感覺。」