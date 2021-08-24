劉晨芝戴逾百萬鑽飾赴威尼斯影展：搵個保鏢男友！

歌手劉晨芝將赴意大利威尼斯影展、出席她有份擔任聯合監製兼演出的電影《The Card Counter》，為準備出席影展，今日（24日）她專登到中環時裝店，揀了一襲粉紅色晚裝及過百萬鑽飾。她表示為了出席影展，不介意返港要隔離，但因未訂到返港隔離酒店，令她回港日期或有變，她說：「今次唔可以唔去，自己第一次做聯合監製，馬田史高西斯是監製，我為咗拍呢部戲，來回美國香港，前後檢疫隔離咗3次，所以更加珍惜。」

對於奧斯卡金像影后妮歌潔曼，享免檢入境來港拍劇，原來劉晨芝亦有份參演該部劇集，不過她的戲份已拍完，亦無與妮歌對手戲份，她透露主要與韓裔女演員對戲，冇見過妮歌，希望稍後有機會約見面，她說：「我想幫劇組講句，我哋每日入片場都要檢測2次，通過先可以入，試戲時都要戴口罩，我都理解防疫，我知妮歌本身都好小心，佢都係點對點。」但記者表示妮歌有去Shopping時，劉晨芝變口窒窒說：「佢應該打晒針，應該冇犯規，上機前都有做測試。成件事都係希望幫香港經濟。」另外，她赴威尼斯的另一任務，會為無綫拍攝影展花絮，最擔心是身上名貴首飾，講笑要在當地搵個「保鏢」男友。