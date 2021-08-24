色慾辦公室　如膠似漆

打工仔為兩餐乜都肯制，出盡千方百計保住飯碗。日本AV界就有好多以辦公室職員為主題嘅作品，佢哋為咗份工努力同上司打好關係，唔介意上床尋開心，搞到如膠似漆，真係返工都返得特別起勁，地位就更加穩固啦！

撻着女高層

喺大人之劇場出品嘅《派遣社員被地味人妻誘惑》中，夏目彩春係一位結婚多年嘅人妻，亦係公司嘅高層。有一日，佢被派到分公司工作，一班同事就為咗佢搞咗個歡迎派對，春妹因為被老公冷落而感到寂寞又枯燥，所以喺派對中借酒消愁，散席之後男同事大雄見佢飲醉咗，就帶佢上酒店休息。大雄血氣方剛，見到春妹有幾分姿色，忍唔住對佢上下其手，春妹起初有啲反抗，後來被大雄嘅熱情進攻，加上覺得自己原來仲有吸引力，便接受並作出配合。自此之後，春妹回復自信，仲經常同大雄鬼混，更加大膽到喺公司激戰，而大雄同彩春嘅感情愈來愈好，上位都快人一步！

上位靠把口

喺FALENO推出嘅《女子社員的口技晉升術》入面，青春嫩妹白坂有以喺辦公室備受寵愛，其他人忙到甩轆，佢就好悠閒冇嘢做，不過佢升職就升得好快，原因好簡單，就係因為佢把口好叻，只要社長、上司有需要，阿妹就會為佢哋使出熟練又高超嘅吹奏功夫，令佢哋爽到暈，將積壓已久嘅慾火完全釋放！如果佢哋仲未夠喉，阿妹會再次施展口技，仲會大玩毒龍鑽，見啱時機就會埋身肉搏上演激烈床戰。有以咁瞓身服侍，當然備受社長同上司嘅寵愛啦！

公司獵男

Moodyz推出嘅《社長秘書對社員挑逗中出》，講述花蕾係社長嘅秘書，喺公司可以話係一人之下，萬人之上，佢除咗服侍社長之外，每日嘅工作就係返公司獵男，只要有男職員工畀佢睇中，就會被叫入房，然後剝光豬同花蕾激戰，仲要係打真軍兼中出收場！有冇男職員拒絕？梗係冇啦，花蕾又索又有權勢，反抗只會落得被炒下場，所以男職員工作幾忙碌，被花蕾強迫玩腳仔擦槍或強行吹奏，搞到腳仔軟又集中唔到精神，都會啞忍！

簡評

所謂識人好過識字，喺職場當中與同事、上司打好關係真係好重要！不過今次介紹畀大家嘅作品，當中打好關係嘅方法就誇張啲，大家唔好有樣學樣，喺公司亂搞關係喇！喺3部作品中，本仙最鍾意白坂有以主演嘅《女子社員的口技晉升術》，因為阿妹青春可人，扮演年輕辦公室女郎零舍吸引，而且表現活潑生猛，喺辦公室不同場景同男優淫亂一番，精彩又刺激！