Kayla Kayden　意式色香味

有人話只有性格叛逆，我行我素嘅女性先至會做脫星。雖然咁講未必絕對正確，但套喺人氣脫星Kayla Kayden身上卻相當合適，佢就係憑住呢種性格，喺四仔界闖出一番成就。

表現欲強

如果大家有睇過Kayla Kayden嘅演出，會發現佢嘅狂野魅力，跟唔少脫星有分別，事關佢多咗分霸氣，同埋一種唔受控制嘅暢快感，因此有四仔迷便以桀驁不馴嚟形容佢。喺美國紐約出生，擁有意大利血統嘅佢，自細已經有強烈嘅表現欲，所以佢學習跳舞，更加入舞蹈團四出表演。不過冇耐佢便離開舞蹈團，原因係佢經常唔聽指揮，Kayla Kayden解釋因為佢相當渴望成為眾人嘅焦點，所以演出時經常會臨時加入自己嘅諗法，結果就被趕離隊。

高中畢業後，佢咗成人俱樂部做舞蹈員，及後被成人模特兒事務所嘅星探發掘，2011年3月以藝名Lacy Spice拍攝一系列火辣寫真，獲得極高人氣。及至2014年，獲得著名四仔片廠Brazzers重金禮聘，下海演出處女作《Kayla Kayden Is Dripping Wet》，結果銷量理想，更獲Brazzers簽約成為專屬脫星。

最愛調教

講到佢嘅代表作，就係跟天后脫星Zoey Monroe合演嘅作品《Zoey Monroe in Christmas Gangbang》，當中佢展現出狂野魅力，亦表現出桀驁不馴嘅個性，夠膽唔跟導演嘅指示，以自己嘅風格演出，結果出嚟嘅效果相當出色，更獲得導演同男優嘅讚賞，就連Zoey Monroe都話從未見一個咁厲害嘅新人。呢部作品唔單止獲得極佳銷量，更係2015年AVN頒獎禮獲提名「最佳四仔」，而Kayla Kayden嘅人氣更係爆升。

雖然佢係Brazzers嘅專屬脫星，但亦會跟其他片廠合作，包括Jules Jordan Video、Evil Angel等著名片廠。有趣嘅係佢喺跟其他片廠合作時，再搵到一條屬於佢嘅演出風格，就係調教男優。佢嘅女王霸氣，不但令四仔迷睇得如癡如醉，更封佢做「Queen」，呢個絕對係對佢四仔演出事業嘅肯定。

Profile

出生日期：1988年9月6日

身高：157cm

三圍：32DD-25-34

Kayla Kayden嘅爆紅除咗因為狂野演出，及霸氣十足嘅女王氣質外，當然亦同佢火辣嘅身材有關，單係佢嗰對孖D爆乳，試問有邊個男人唔鍾意呢？當然舞技出色嘅佢，亦經常喺社交網分享佢嘅性感舞姿，確實相當火辣。