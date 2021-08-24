戴祖儀譚嘉儀賣大包　引爆星「球」大戰

《2021勁歌金曲優秀作品第一回》今晚（24日）於將軍澳電視進行錄影，出席歌手有菊梓喬、谷婭溦、陳凱詠、戴祖儀、譚嘉儀、曾比特、涂毓麟、林奕匡等。其中「雙儀」戴祖儀及譚嘉儀齊齊「賣大包」，谷胸上陣引爆「胸戰」，未幾二人又排排坐攬腰搭膊「示好」，以行動力稱沒有「不和」，甚為搞笑！

戴祖儀激罕拋胸現身，就連她都自嘲是百年難得一遇的「奇景」，怕醜到在受訪期間全程着褸「封胸」：「人生大事呀！初嘗性感，好大方！其實係自己大頭蝦，未試裙就直接着，上網睇到啲Model着得好靚，點知就低估咗自己，呢方面真係冇乜信心！」記者就大讚她好「猛料」兼着得好睇，她笑言：「平時真係好少行性感路線，下次咁着就係百年後，哈哈！（總選再性感啲？）睇吓嗰日有冇試裙啦！」

譚嘉儀笑言剛才見對方換衫後都不自覺地「嘩」出聲，當堂自覺自己條裙變得普通，此時，戴祖儀即醒目反讚對方出海泳裝好惹火，搞到譚嘉儀難以招架：「正常一件頭泳衣啫！有為咗出海Keep弗嘅，自己揀衫都係以靚為主，美觀緊要過性感。」相反，戴祖儀就冇有怕繼續食朱古力，笑言要為冬天增加禦寒能力。

問到今年有信心攞獎？戴祖儀表示抱平常心，因為今年只推出了跟涂毓麟的合唱歌《我們再不講再見》：「首次跨公司合作已經當贏咗，有小鮮肉喎！你有冇呀？」譚嘉儀扮慘笑言：「冇呀！但好開心都有做自己歌，今年希望有更多新嘗試。（你又搵個小鮮肉？）呢啲冇諗呀，哈哈！」戴祖儀接言：「佢拍MV已經有好多靚仔，同埋佢靠實力，唔使試咁多，留番畀我！」