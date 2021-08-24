一見鍾情！傅明憲私有化身世坎坷疤面狗

在一般人心目中，領養狗狗多會選擇狗BB及樣貌得意，可是名媛傅明憲（Gigi）領養的北京狗「文文」兩樣都冇。身世坎坷的文文，遭主人遺棄流浪街頭，被發現時已5歲，因皮膚發炎致全身皮肉潰爛，臉部開刀割肉留下了長長疤痕，故頗為「醜樣」。Gigi原本做文文暫養父母，後來決定領養，現在文文已經11歲，她說：「我暫養過無數隻北京狗和貴婦狗，每次放社交網分享，朋友都好踴躍領養。不過好現實，我放文文相喺社交網，反應好差，第二次再Post，更加反應全無。」

考獲狗醫生牌

Gigi本已飼養了兩頭北京狗Fifi和獅子頭，暫養文文期間，3頭狗相處融洽，故Gigi最後決定領養牠：「有日我返去協會開會，當日第一次見佢，感覺係『love in first sight』，佢就好似依家咁伏喺我大髀，陪住我開會。」同事都說這個樣子有誰會要，偏偏Gigi視牠如珠如寶。有年文文患上牛蜱熱，血小板跌到好低，當時她身在加拿大，不顧一切漏夜買機票趕返港，落機拿着手提行李就趕往寵物醫院：「好擔心佢走，我同佢講啱啱喺加拿大買咗張狗仔床畀佢，拎埋畀佢睇，叫佢要好番返屋企瞓，同佢打氣。」她說文文性格樂天，傻氣十足，並考獲狗醫生牌，經常到老人院探訪，試過有長者抱着牠不肯放手。

定期睇心臟科

可是文文去年患上肺壓高，要定期3個月看心臟科，她說： 「有呢個病後，醫生千叮萬囑唔可以游水，唔攰得、唔熱得、唔劇烈得，黃昏出街都要帶定冰墊和風扇，去公園跑，我要陪佢跑，喘氣就要抱起佢，怕佢暈。」她說因為不能出海，故準備帶狗狗轉玩室內，她說：「我知有個『狗狗夏日玩樂展』有個滑浪布置，諗住影相打吓卡，畀到主人和寵物家庭樂，係好好嘅Family day。」