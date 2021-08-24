認睇精神科　谷婭溦食藥肥番7磅：係健康啲

歌手谷婭溦日前受訪坦言受打「空針」醫療事故嚴重影響情緒，逐被醫生提議去睇精神科，而她當刻亦表示會接受建議。最近她就被影到出入精神科診所，更於診所內無故爆喊，今晚（24日）她現身《2021勁歌金曲優秀作品第一回》錄影現場就被問及此事，見她心情大好，成個人亦有脹番少少，比起之前出席活動變得開朗、健康，她坦承有睇精神科醫生食藥：「唔想再講打針，想快啲好番，有個好嘅狀態做嘢，醫生叫我要不停催眠自己，所以每朝起身都催眠自己『我好健康、我一啲事都冇』。（有冇好轉？）有，心理上有產生變化，之前成日都好驚，慢慢畀自己唔好太大壓力。（私下有爆喊？）有好啲，但食藥個人肥咗，之前瘦咗12磅，依家肥番7磅，係健康啲，但上鏡唔靚！」

而她提到創作新歌《倔強》已推出，形容歌詞好「露骨」，逐一寫低這幾年所經歷、發生的事：「啲Friend都話我寫啲歌詞大膽，問我唔驚被公司雪藏咩，哈哈！之前有好多人問我點解會嚟香港？受到咁多不公平待遇仲留喺公司？冇乜機會都仲留嚟度？有得走又唔走嘅？好多呢啲問題，就用歌去回覆，可以講話係一種發洩，但係有正面嘅訊息。」