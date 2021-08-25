【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月十八乙巳火收日

吉時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：納財、會友、理髮

忌：出行、栽種、放水

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、3、4、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：處女座、天秤座

白羊座

尊重聚會場合，執好個人形象，好事自然來。

金牛座

耐性不足，易因私事而分心，拖累工作進度。

雙子座

人緣佳，發揮領導才能，可獲合作夥伴信任。

巨蟹座

事業發展受阻，別發牢騷了，想辦法解決吧！

獅子座

財運上升，與人合作投資，將有不錯的回報。

處女座

心情愉快，愛情運上升，甚至會有艷遇發生。

天秤座

趁公餘時間與家人聚聚，可感受親情的溫暖。

天蠍座

思路易被小事打斷，分內工作必須先行處理。

人馬座

毋須事事強出頭，如有需要應向身邊人求助。

山羊座

腦筋轉數快，有力於短時間內擺平各種問題。

水瓶座

遇到突發事要冷靜，妥善分配時間就能處理。

雙魚座

話到口中留半句，說話留有餘地對你有好處。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）豬 易破財

鼠

工作表現獲上司肯定，財運也明顯好轉。

牛

桃花運稍遜，意志不夠堅定易觸怒伴侶。

虎

運勢變差，保守心態令事業陷入樽頸位。

兔

事業運上升，舉步維艱的日子將會結束。

龍

愛情運不錯，有望平息跟另一半的誤會。

蛇

破財風險高，陌生人的說話不可以盡信。

馬

財運不佳，易錯失吸金機會，後悔不已。

羊

是時候關注健康，生冷食物易刺激腸胃。

猴

掌握說話技巧，有望獲得貴人指點迷津。

雞

害怕失敗，做事畏首畏尾，難取得成功。

狗

適合聯誼會友，可帶來好心情與好運氣。

豬

是日沖煞，財運欠佳，勿參與投機活動。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

家居設計配命格

只要掌握幾個家居裝修原則，便可以兼顧風水與設計風格，有助家宅運。

1.配合經濟支柱

如家人的命格不同，只要在客飯廳主要的布置，即牆壁、地板及窗簾等大面積範圍，盡量配合經濟支柱的命格為主，便有利帶動家中各人的運勢。

2.客飯廳宜中性顏色

客飯廳是家人共享的空間，宜選用中性顏色如米白及淺黃等，適合大部分人的命格，也有利營造溫馨感覺。

3.不同命格裝潢

春天出生（農曆正月至三月）：五行缺金，不妨多用屬金的物品，如不銹鋼或銅製擺設，顏色可多用白色、金色及銀色。由於命格木較旺，忌用綠色或條紋圖案，布藝飾品也不太適合。

夏天出生（農曆四月至六月）：命格火旺並缺水，紅色及橙色為主都不太適合，最好以淺藍、米色及白色作為主調。波浪紋也屬水，多選用作為窗簾或壁紙，有利平衡命格。

秋天出生（農曆七月至九月）：秋天出生者一般木弱，木代表關節，而金尅木，不宜使用過量的反光物料，如金屬鏡子，宜多用淺藍、淺綠及條紋圖案作裝飾。

冬天出生（農曆十月至十二月）：命格缺少木火，家居應以暖色調為主，粉紅、粉橙等顏色最為適合，同時可選用大型的木櫃，有利補充缺少的木。田園風格的設計也有利木火平衡。