港姐拉票︱宋宛穎口才贏盡　原來全靠李嘉欣！

《2021香港小姐競選》12強佳麗日前誕生，9月12日將舉行決賽。今屆佳麗無論外貌、學歷、才藝、身材以及意志力等多方面均競爭激烈，為了爭取更多支持，佳麗們完成準決賽後馬上拍片拉票，回顧準決賽表現，承諾決賽當日要做得更出色！

在準決賽當晚，憑着問答環節突圍而出的（8）宋宛穎及（10）楊培琳均謙稱沒有急才，故對自己「情急智生」大感驚訝，宋宛穎當晩分別以「淡雪草苺」、「香印提子」、「蘋果」來形容3位評判，獲100%票數「全勝」，她透露原來全靠師姐李嘉欣啟發靈感，她說：「當年師姐李嘉欣被問到咩食物最能代表香港小姐，佢答係燕窩，因為燕窩矜貴又有氣質。」她坦言當晚自己相當緊張，為了克服心理障礙，故會事前進行口才特訓，她說：「我會自言自語同埋自己同自己講多啲嘢。」而楊培琳直指廣東話說得不好，故決賽前會勤加練習。

至於熱門佳麗（4）關楓馨及（15）梁凱晴異口同聲指自己準決賽表現未夠放鬆，關楓馨透露有反覆思考當晚表現，希望決賽表現得更好；梁凱晴笑言完成比賽後，收到大批好友鼓勵指其表現淡定，但其實「自己知自己事」，她展望決賽能進入「快手快腳」模式，她說：「例如換衫、換妝、走位我都希望做得快啲，咁樣就可以爭取時間平復心情，展現淡定、自信。」而另一熱門佳麗（3）陳聖瑜指決賽致勝策略是繼續努力Keep Fit，讓身段維持最完美狀態。