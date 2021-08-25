周杰倫想幫林書豪出唱片　網民：顧掂自己先啦！

台灣天王周杰倫（周董）向來都熱籃球，佢同前NBA美籍華裔球星林書豪都係波友，不時會隔空傾波經，兩兄弟嘅互動，往往都能成為網民熱話！前日（23日）係林書豪33歲生日，將於下賽季重返CBA（中國男子籃球職業聯賽）加盟前東家北京首鋼隊嘅佢，8月初喺美國飛往上海進行隔離期間，確診新冠肺炎，好在佢嘅症狀只屬輕微，依家喺醫院留醫嘅佢，趁住生日亦都拎住礦泉水瓶當咪，一面陶醉咁唱起周董經典歌《聽媽媽的話》，仲邊唱邊行Catwalk，好似去咗登台呀！

而周杰倫就晒出佢同林書豪着上同款兄弟裝嘅合照，留言：「大家一起來祝福這位大男孩林書豪生日快樂。」而佢睇到林書豪唱佢首歌唱得咁投入，仲講笑話想幫林書豪出碟，佢問網民：「大家覺得我要幫林書豪發專輯嗎？」即引網民熱烈討論，有網民就話既然林書豪依家重返NBA嘅夢已碎，轉行做歌手都係一個唔錯嘅選擇，話佢嘅歌聲唔輸佢嘅球技添！但係有網友就大潑冷水，話周董都已有1年冇出過歌，佢對上一張專輯已經係足足5年前，加上佢之前話自己準備好出新碟，但遲遲都未出到，所以叫佢都係顧掂自己先啦，仲追問番佢幾時出碟添，認真搞笑！