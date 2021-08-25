同李光洙蜜運中　李善彬做過練習生差啲以女團出道

曾主持韓國綜藝節目《Running Man》的36歲男星李光洙於2018年12月31日被爆撻着27歲女星李善彬，獲不少粉絲送祝福，而光洙最近受訪時被問及有關戀情的問題時就怕醜地說與女友就像普通情侶一樣談戀愛，不會在意旁人目光，到現在也相處得很好。而曾拍攝多部劇集的李善彬，原來自小擅長歌舞，更差點以歌手身份出道。

李善彬就讀高中3年級時到首爾參加選拔賽，並開始練習生生活，本來在2011年獲安排加入組合JQT，但組合卻在她正式開始活動前解散，她之後以藝名「夏天」擔任校服模特兒，她原定2012年再加入新女團，但女團最後亦因為各種問題而無法出道。

她其後於2014年出演內地劇集《書聖王羲之》，正式以演員身份出道，2016年她開始在韓國拍劇，先後在《安托萬夫人》及《38師機動隊》中擔任配角，至2017年開始擔正，主演《犯罪心理》、《Sketch》、《健大的Show》及《法外搜查》等劇集。而她在演出《38師機動隊》時曾亮相Mnet音樂綜藝節目《看見你的聲音》，首度在節目中自彈自唱晒唱功，令不少以為她是音癡的嘉賓O晒嘴，其後又於《黃金漁場》公開自己包辦曲詞的歌曲，十分有才華。