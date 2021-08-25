東方日報C1：Maggie Q曾赴日做模特兒　捱餓受辱大控訴

昔日性感混血女神Maggie Q在荷里活成功闖出名堂，從模特兒成功轉型做演員的她，更成為外國人的Model指標，但她日前受訪時大爆當年在日本擔任模特兒時鮮為人知的辛酸史，因入不敷支而冇錢買東西吃，令身形瘦削，又爆公司會設下「羞恥之牆」公開模特兒的體重變化作比較，行徑令人惡心。

型男吳彥祖的舊愛Maggie Q，憑冷艷外形和火辣身材，早年成功從模特兒轉型做演員，憑着亮眼表現成功打入荷里活，發展一帆風順，片約不斷。現年42歲的她，十多年前選擇離開香港到荷里活發展後便鮮有在港露面，最近她開設內地社交網平台帳戶，重新再受到亞洲地區影迷關注。她主要分享健康飲食和營養餐單，見她無論樣貌和身材更勝從前，容光煥發。

惟成功背後，她經歷過的辛酸卻不足為外人道。近日，她接受美國新聞網站訪問時，憶述初出道擔任模特兒期間的血淚史，大爆早年前往日本發展時受過的艱苦歲月，直斥當年的日本Model公司「又毒又惡心」。她提到由於日本人的性格嚴謹，感受到當地對時間管理的狂熱，即使遲到30秒也不可以。之後大爆當年她赴日本時入不敷支，公司更是「不鼓勵」模特兒吃東西，她以英語娓娓道來：「記得我待的那家經理人公司，他們的牆上有一塊白板，上面寫了我們的名字，他們每逢周五會幫模特兒量體重，並寫在白板上，之前的數字都會留着，他們把數字公開，大家都可以看到你體重的變化。那就像一面『羞恥之牆』，如果你變胖了，每個人都知道。」

「就是要令你有厭食症」

Maggie Q愈說愈火，爆Seed指絕對不會推薦任何人加入日本模特兒的行業，她說：「那個制度，就是要讓你感到羞辱因而不吃東西或是得到厭食症，讓你自我感覺很糟糕！那真令人惡心，真的很惡心！」她直言當時很瘦，雖然得到公司「嘉許」，但其實只因根本沒有錢去買東西吃：「當時沒辦法一日三餐正常飲食，因為我根本負擔不起，只能買水果充飢，但經理人公司的人會說：『看看Maggie，她多棒呀！因為她一直都這麼瘦骨嶙峋！』」

幸好苦盡甘來，憑着打不死的毅力捱出頭來，成功在荷里活電影和電視圈打出一片天。近日，她在主演電影《復仇殺姬》中的演出備受好評。她透露在電影開拍的2個半月曾接受了脊骨大手術，她不理醫生勸告，堅持臥床小休後便為電影開工，綵排當日頸前還有手術留下的傷口，拍攝則按原定的動作設計進行，只是拍攝時要加倍小心，動作指導得知她手術後未完全康復便開工，被其專業感動得眼泛淚光。

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