英國傳奇樂隊滾石鼓手Charlie Watts病逝

縱橫樂壇超過半世紀的英國傳奇搖滾樂隊滾石樂隊（The Rolling Stones）成員之一鼓手Charlie Watts離世，享年80歲。

樂隊昨晚發聲明宣布Charlie離世的消息：「我們懷着極大的悲痛宣布我們心愛的Charlie Watts去世。」聲明未有公布其死因。據知Charlie昨日在倫敦一間醫院離世，家人陪伴身邊。他於2004年曾接受喉癌手術並已康復，未知死因是否與喉癌有關。本月初他再次入院做手術，當時官方透露他接受手術後要多點休息，因而缺席下月滾石於美國舉行的巡迴演唱會。當時他拒絕透露病情，未知是次入院是否跟舊病復發有關。他當時接受英國報章訪問時表示對於缺席巡唱，他再次表示歉意：「經過連月綵排，最終未能上台，我自己都覺得不滿」。

而Charlie的隊友包括主音米積加（Mick Jagger）以及結他手Keith Richards都有於社交網貼圖哀悼。其中Keith貼了一set鼓並掛上「關閉」的牌。

除了隊友之外，一眾樂壇巨星包括前披頭四（Beatles）前成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）、靈高史達（Ringo Starr）、艾頓莊（Elton John）、英國搖滾樂隊The Who主音Roger Daltrey、美國樂隊The Beach Boys成員Brian Wilson等都有於網上留言致哀。其中艾頓形容是「悲傷的一日」。

1941年6月2日出生於倫敦的Charlie年輕時接受過專業的爵士鼓訓練，並且常常於當地的俱樂部演奏，在那裡他遇上了滾石的其他三名成員。1963年1月正式加入滾石樂隊。而他同時兼任樂隊唱片封面和舞台設計。2006年他打入現代鼓手名人堂，並被《Vanity Fair》雜誌選為國際最佳衣着打扮名人堂之一。2016年他入圍《滾石雜誌》的「百大鼓手名單」排第12名。2022年正值滾石出道60周年紀念，他們原本打算推出全新專輯，可惜如今少了一位重要成員。