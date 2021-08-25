百老滙又一城電腦展　逾百款電腦產品折上折優惠

【營業資訊】正所謂同學各位找個位，這是你的開學禮！今次百老滙以「屬於我們的開學禮」為主題，同一眾學生及家長迎接開學！既然用得返學做主題，當然會為大家提供一連串開學優惠，等大家以最好裝備迎接新學年！

開學前最緊要準備好三寶：1部至Sharp至醒嘅電腦幫手Jot Notes、做Project；1部Printer 快快手印好Notes同Materials；1款功能最齊最方便嘅入廚家電幫你養好身體迎接新學年。8月26至29日九龍塘又一城LG2層，一個集齊所有開學所需用品嘅展銷會，為開學前做好準備！另外，會場優惠多多，除了產品限定優惠外，更有信用卡回贈優惠，以合資格滙豐信用卡簽帳，就可享高達6%「獎賞錢」回贈；滙豐銀聯雙幣信用卡簽帳，有額外3%，合共高達9%「獎賞錢」回贈！會場更接受消費券四大平台支付，可即場登入八達通銀包領取及下載優惠券，於會場購買貨品單筆消費淨額滿港幣500元或以上並以八達通付款，可享港幣50元即減優惠！

百老滙更會喺8月26日開live為大家介紹會場幾個重點產品同優惠！仲有開學禮品同學生專屬優惠畀返大家！記得唔好錯過啦！仲有神秘大獎，要睇完個Live先贏得到！記得Mon實到時嘅內容啦！

優惠及活動詳情︰

睇直播贏大獎：

8月26日晚上7時，於百老滙Facebook平台將有短片播出，一片睇清所有重點產品同會場優惠，仲有有獎問答遊戲，有機會贏走Samsung禮品(價值︰$5,388)。密切留意“會場優惠懶人包”短片!

會場活動：

• Lenovo: 28-29/8 期間限定

於會場體驗Smart Learning Function即可獲贈Lenovo 530 無線滑鼠或背囊一個

• Samsung：

於會場體驗指定產品即可獲贈Samsung Galaxy 水樽一個

• Microsoft：2021年8月28日 下午3時至4時

資深 Minecraft 玩家「翼」 透過 Microsoft Surface 電腦、 Xbox Game Pass PC 版 及《Minecraft》遊戲啟發小朋友創意及科學思考，學習訓練邏輯思維，激發 STEM 潛能！

活動內容：

•「翼」會帶領現場朋友一同走進《Minecraft》的虛擬香港，讓觀眾足不出戶都可以探索香港

•隨着Minions 迷你兵團正式進入《Minecraft》世界， 「翼」會探索這個全新推出的Minions地圖，一齊完成各項小任務

•現場設有問答環節，送出Microsoft HK 30周年紀念口罩套及agnès b CAFÉ下午茶套餐電子禮券 (共5份)。

• 活動會同時於Broadway Facebook 及「翼」 YouTube 頻道直播。