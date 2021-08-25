黑白雙煞開騷！Ian怕醜驚講嘢　同馮允謙合唱辣㷫粉絲

MIRROR成員陳卓賢（Ian）和歌手馮允謙（Jay）在九展舉行一連兩場演唱會，昨晚（24日）終於開鑼，「Hellosss」（Ian粉絲暱稱）設計不少應援偶像氣球，有Ian人形汽球公仔，及將Ian和Jay英文名字砌成氣球，供粉絲拍照。歌手鄭欣宜、折骨Ben（趙祥誠）和ViuTV高層魯庭暉都入場支持。

Jay和Ian以一白一黑造型合唱《開始倒數》和《正式開始》為演唱會揭開序幕。接着各自獨唱自己的hit歌，Ian唱出《鯨落》大晒海豚聲及自彈自唱新歌《搞不懂》，Jay則唱《思念即地獄》和《山旮旯》。一向怕醜的Ian，台上表示最擔心要講嘢，性格較被動。2人即時一齊講：「大家食咗飯未？」惹來全場大笑。Ian再說：「本身好鍾意Jay嘅歌，好榮幸同佢一齊演出。」Jay笑指Ian對眼是心心眼，大讚有才華。

Jay主動向山頂朋友打招呼，並說：「個騷對我嚟講好重要，今年係我入行踏入第9年，咁好運可以同Ian呢個好朋友一齊開騷，我係好幸運嘅男仔。」Ian顯得尷尬口窒：「唔好講嘢，唱歌。」Jay自彈自唱自己主理的《Days ,They’ve Gone Too Soon》時說：「呢首歌我上年寫畀家人，但嫲嫲去年12月離開咗我哋，佢聽唔到，我知道佢今晚喺度，想送畀佢。」接着他們唱出串燒歌，唱到MIRROR的《IGNITED》時，Ian叫大家企起身一齊唱，全場觀眾企起身又唱又跳，掀起全晚高潮。Encore時，他們再唱出《DWBF》和《A New Day》演唱會結束。