黑白雙煞開騷！Ian怕醜驚講嘢　同馮允謙合唱辣㷫粉絲

MIRROR成員陳卓賢(Ian)和歌手馮允謙(Jay)在九展舉行一連兩場演唱會,昨晚(24日)終於開鑼,「Hellosss」(Ian粉絲暱稱)設計不少應援偶像氣球,有Ian人形汽球公仔,及將Ian和Jay英文名字砌成氣球,供粉絲拍照。歌手鄭欣宜、折骨Ben(趙祥誠)和ViuTV高層魯庭暉都入場支持。

Jay和Ian以一白一黑造型合唱《開始倒數》和《正式開始》為演唱會揭開序幕。接着各自獨唱自己的hit歌,Ian唱出《鯨落》大晒海豚聲及自彈自唱新歌《搞不懂》,Jay則唱《思念即地獄》和《山旮旯》。一向怕醜的Ian,台上表示最擔心要講嘢,性格較被動。2人即時一齊講:「大家食咗飯未?」惹來全場大笑。Ian再說:「本身好鍾意Jay嘅歌,好榮幸同佢一齊演出。」Jay笑指Ian對眼是心心眼,大讚有才華。

Jay主動向山頂朋友打招呼,並說:「個騷對我嚟講好重要,今年係我入行踏入第9年,咁好運可以同Ian呢個好朋友一齊開騷,我係好幸運嘅男仔。」Ian顯得尷尬口窒:「唔好講嘢,唱歌。」Jay自彈自唱自己主理的《Days ,They’ve Gone Too Soon》時說:「呢首歌我上年寫畀家人,但嫲嫲去年12月離開咗我哋,佢聽唔到,我知道佢今晚喺度,想送畀佢。」接着他們唱出串燒歌,唱到MIRROR的《IGNITED》時,Ian叫大家企起身一齊唱,全場觀眾企起身又唱又跳,掀起全晚高潮。Encore時,他們再唱出《DWBF》和《A New Day》演唱會結束。