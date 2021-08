首部由華人擔正的漫威(Marvel)超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)即將於下周上映,於片中飾演「尚氣阿姨」的楊紫瓊因身在冰島一直缺席宣傳活動,而今日她於社交網上載3張照片宣傳。

楊上載與導演Destin Daniel Cretton以及片中3位演員梁朝偉、Awkwafina和錢信伊聚會時的合照,並留言說:「尚氣!!部分出色的人士。。。陸續有來💞❤️💞😘😘😎」今次是楊紫瓊與梁朝偉繼93年的港產武俠片《新流星蝴蝶劍》之後再度合作。暫時未知2人於《尚》有否對手戲?

另方面,漫威昨日公開《尚》首條製作特輯,當中有陳法拉飾演的「尚氣媽」片場跟導師兼替身練習太極的畫面。而法拉在片段中表示開拍前要跟太極比賽冠軍好手練習動作,她亦讚嘆導師的動作非常厲害。而梁朝偉在製作特輯中亦有出現,並有他的替身吊威也的場面。