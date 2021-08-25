唔戴套同粉絲上床　NCT香港成員Lucas被爆一腳踏幾船

韓國男團NCT的22歲香港成員Lucas（黃旭熙）昨日被自稱是前女友的韓國網民A某數臭，指他拍拖期間多次要求她出錢買東西，連訂酒店都要女方付錢，交往多年一分錢都沒有出過，而昨晚再出現2名自稱是受害者的內地網民，踢爆Lucas曾一腳踏幾船、在背後講隊友壞話及不戴避孕套與粉絲發生性關係！

其中一名內地網友指自己本身是Lucas的粉絲，她於2019年12月參加簽名會時將社交網帳號寫在信中，沒想到真的收到Lucas的私訊，兩人之後私下在酒店見面，之後便開始交往。該網民指Lucas曾在不做安全措施下與她發生性行為，但她後來卻發現對方亦有私下與其他粉絲聯絡。

另一網民則公開Lucas睡覺和飲酒的照片，指Lucas多次要求她送禮物，又以帶不夠衣服為由要求她買名牌外套，而他更經常說隊友及練習生的壞話：「他說無法出道的練習生是廢物，說隊友不聽話及不努力練習，又指某位隊友搶了他的時尚資源。」該網民又指Lucas利用自己是偶像的身份來滿足自己的需求，在有女朋友的情況下還與其他女孩搞曖昧：「在不同的城市約會不同的女孩充實自己的後宮以外，還會在女孩中周旋時說其他女孩的壞話。」

最初爆料的A某今日就發文說：「原來你到處劈腰呢，幸好昨天沒有聽你的電話，希望不要再有受害者了。」所屬的SM事務所至今都沒有回應傳聞，Lucas與小分隊威神V隊友Hendery的新歌《Jalapeno》今日就如常公開預告片。而Lucas在內地最大的粉絲組織的管理組昨晚集體離職，Lucas的生日應援活動亦宣布取消。